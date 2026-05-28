Oroscopo Paolo Fox 29 maggio: Pesci, non vi fate influenzare da pensieri negativi. Gemelli, una proposta potrebbe sorprendervi

Venerdì 29 maggio si apre con un cielo dinamico e ricco di cambiamenti per molti segni zodiacali. Le stelle invitano alla prudenza nei rapporti personali ma regalano anche nuove opportunità sul lavoro e nelle questioni economiche. Ecco l’oroscopo segno per segno per affrontare al meglio la giornata.
Ariete
Giornata positiva per chi vuole rimettersi in gioco. Sul lavoro arrivano conferme importanti, mentre in amore serve maggiore pazienza per evitare discussioni inutili. Energia in crescita.
Toro
Le stelle favoriscono le questioni pratiche e finanziarie. È il momento giusto per pianificare nuovi progetti. In amore torna la serenità dopo giorni agitati.
Gemelli
Venerdì interessante per i rapporti sociali e professionali. Una proposta potrebbe sorprendervi. In campo sentimentale avete bisogno di chiarezza: meglio parlare apertamente.
Cancro
Qualche tensione di troppo potrebbe rallentare i vostri programmi. Cercate di non prendere tutto sul personale. Bene invece il recupero fisico e mentale nel pomeriggio.
Leone
La Luna favorevole porta entusiasmo e voglia di fare. Ottime opportunità sul lavoro, soprattutto per chi aspetta una risposta. In amore torna la passione.
Vergine
Giornata utile per sistemare questioni rimaste in sospeso. Non tutto procede alla velocità desiderata, ma entro sera arriveranno segnali incoraggianti. Attenzione allo stress.
Bilancia
Le relazioni saranno al centro della giornata. Chi vive una storia importante potrebbe fare progetti per il futuro. Sul lavoro meglio evitare polemiche con colleghi o superiori.
Scorpione
Le stelle vi invitano a essere più diplomatici. Alcuni contrasti familiari potrebbero creare nervosismo. In compenso il settore professionale regala soddisfazioni inattese.
Sagittario
Voglia di cambiamento e nuove idee caratterizzano questo venerdì. È il momento ideale per fare incontri interessanti. In amore cresce il desiderio di libertà.
Capricorno
Giornata concreta e produttiva. Chi ha seminato bene nelle ultime settimane potrebbe ricevere una bella conferma. In campo sentimentale servono più attenzioni verso il partner.
Acquario
Le stelle favoriscono creatività e intuizioni. Buone occasioni per chi lavora a contatto con il pubblico. In amore una sorpresa potrebbe rendere speciale la serata.
Pesci
Venerdì delicato dal punto di vista emotivo. Cercate di non lasciarvi condizionare dai pensieri negativi. Sul lavoro è meglio agire con calma e senza fretta.