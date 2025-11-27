Oroscopo Paolo Fox 28 novembre: Ariete, giornata dinamica, qualcosa si sblocca. Pesci, per voi conta l’intuizione in tutto

La giornata del 28 novembre porta energie contrastanti ma stimolanti per tutti i segni. Alcuni ritroveranno slancio e entusiasmo, altri saranno chiamati a rivedere priorità e ritmi. Ecco come potrebbe andare secondo le tendenze astrali del giorno.
Ariete
Giornata dinamica: qualcosa si sblocca, soprattutto sul lavoro. Attenzione alle parole di troppo.
Toro
Serve pazienza. Piccoli ritardi potrebbero innervosirti, ma la serata riporta serenità.
Gemelli
Creatività al top. Buone intuizioni per chi lavora con idee e comunicazione. Rapporti affettivi in miglioramento.
Cancro
Qualcosa ti rende più sensibile del solito. Non rimandare un chiarimento: oggi può portare equilibrio.
Leone
Belle opportunità. L’energia torna e puoi convincere chi ti circonda con il tuo entusiasmo.
Vergine
La giornata richiede ordine: troppe cose in sospeso. Prenditi un momento per riorganizzare le idee.
Bilancia
Ritorna l’armonia. Nuovi contatti favoriti, soprattutto nel lavoro. Bene le relazioni.
Scorpione
Piccoli imprevisti, ma nulla che non si possa gestire. In amore serve un gesto concreto.
Sagittario
Giornata positiva: arrivano conferme e nuove motivazioni. Vitalità in aumento.
Capricorno
Pesi e responsabilità si fanno sentire. Non strafare: il meglio arriva nelle prossime ore.
Acquario
Belle novità per i progetti personali. Una telefonata o un messaggio potrebbe sorprenderti.
Pesci
Oggi conta l’intuizione. Atmosfera ideale per parlare di sentimenti o chiarire un’emozione.