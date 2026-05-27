Oroscopo Paolo Fox 28 maggio: Cancro, qualche tensione potrebbe nascere in famiglia. Bilancia, il lavoro richiede concentrazione

Giovedì 28 maggio si apre con una Luna favorevole ai cambiamenti e alla voglia di rimettersi in gioco. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sarà una giornata intensa per i sentimenti ma anche per il lavoro, con alcuni segni pronti a recuperare energie e altri chiamati a fare maggiore chiarezza nelle relazioni.

Ariete

Giornata positiva per chi vuole recuperare terreno in amore. Sul lavoro serve prudenza nelle discussioni: meglio evitare provocazioni inutili. Energia in crescita nel pomeriggio.

Toro

Le stelle invitano a rallentare e riflettere. In amore c’è bisogno di maggiore dialogo, mentre sul fronte economico è meglio non fare passi azzardati. Serata tranquilla.

Gemelli

Momento favorevole per i contatti e le nuove opportunità. Chi è single potrebbe vivere un incontro interessante. Nel lavoro arrivano conferme attese da tempo.

Cancro

Qualche tensione potrebbe nascere in famiglia o nella coppia. È importante non chiudersi troppo in sé stessi. Sul lavoro serve pazienza prima di ottenere risultati concreti.

Leone

L’entusiasmo non manca e questa giornata premia il coraggio. In amore c’è voglia di emozioni vere, mentre sul lavoro una proposta potrebbe riaccendere l’ambizione.

Vergine

Le stelle consigliano di non pretendere troppo da sé stessi. In amore bisogna chiarire un malinteso nato negli ultimi giorni. Buone notizie in arrivo sul piano pratico.

Bilancia

Giornata interessante per chi vuole fare pace o recuperare un rapporto. Il lavoro richiede concentrazione, ma la creatività sarà un punto di forza importante.

Scorpione

C’è bisogno di maggiore calma nelle relazioni personali. Alcuni nodi vengono finalmente al pettine. Nel lavoro attenzione ai dettagli e alle spese impreviste.

Sagittario

Il desiderio di libertà torna protagonista. In amore servono sincerità e chiarezza. Favoriti i viaggi, gli incontri e i nuovi progetti professionali.

Capricorno

Le responsabilità sono tante, ma la determinazione aiuta a superare ogni ostacolo. In amore qualcuno potrebbe sentirsi trascurato: dedicate più tempo ai sentimenti.

Acquario

Le stelle premiano le idee innovative e la voglia di cambiare. In amore è il momento giusto per parlare apertamente. Giornata dinamica e ricca di intuizioni.

Pesci

Sensibilità e intuizione saranno particolarmente forti. In amore torna il desiderio di serenità, mentre nel lavoro è importante non farsi distrarre dalle polemiche.