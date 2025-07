Oroscopo Paolo Fox 25 luglio: Ariete, nuove idee in campo lavorativo. Luna favorevole in amore per i Gemelli

La giornata del 25 luglio si apre con nuove energie astrali che influenzano in modo diverso i dodici segni zodiacali. C’è chi dovrà affrontare qualche tensione e chi potrà godersi momenti di fortuna e serenità. Vediamo nel dettaglio cosa riservano le stelle.

Ariete

Giornata vivace e dinamica. Nuove idee in campo lavorativo. In amore, attenzione agli impulsi: meglio ascoltare che reagire.

Toro

Un po’ di stanchezza accumulata. Sul lavoro è tempo di fare chiarezza. In amore serve più dialogo, soprattutto in coppia.

Gemelli

Buone notizie in arrivo. Chi aspetta una risposta professionale potrebbe essere soddisfatto. In amore torna il sorriso.

Cancro

La Luna favorevole aiuta a ritrovare equilibrio. Le emozioni si fanno più intense, ma occhio alla suscettibilità.

Leone

Sole e Venere nel segno regalano fascino e determinazione. Giornata ottima per mettersi in mostra, anche in amore.

Vergine

Serve pazienza, soprattutto con colleghi e partner. Meglio evitare polemiche inutili e rimandare le decisioni.

Bilancia

Torna un po’ di armonia interiore. Bene il dialogo con gli altri. Giornata utile per chiarire incomprensioni passate.

Scorpione

Cielo un po’ agitato. È il momento di concentrarsi su ciò che conta davvero. In amore, evitate gelosie inutili.

Sagittario

Giornata positiva e creativa. Occasioni da cogliere al volo, soprattutto sul piano personale. Novità in amore.

Capricorno

Troppe responsabilità rischiano di pesarvi. Fate ordine nelle priorità. L’amore ha bisogno di più leggerezza.

Acquario

Stelle favorevoli, soprattutto per chi vuole cambiare. Giornata energica, ma attenti a non strafare.

Pesci

Intuizioni vincenti, soprattutto sul lavoro. In amore serve maggiore sicurezza. Fidatevi del vostro istinto.