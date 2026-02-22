Oroscopo Paolo Fox 23 febbraio: Leone, giornata positiva per chi vuole mettersi in gioco. Capricorno, sul lavoro si aprono spiragli positivi

La nuova settimana si apre con energie contrastanti ma ricche di opportunità. Secondo le stelle interpretate da Paolo Fox, la giornata di lunedì invita molti segni a fare chiarezza nei sentimenti e a riorganizzare il lavoro. Ecco cosa aspettarsi nelle prossime ore.

Ariete

Giornata dinamica, ideale per riprendere in mano progetti lasciati in sospeso. In amore serve più pazienza: evitare discussioni inutili sarà la chiave per mantenere l’equilibrio. Buone notizie sul lavoro entro sera.

Toro

Lunedì utile per riflettere e pianificare. Non tutto procede velocemente, ma le basi che state costruendo sono solide. In amore cercate dialogo e comprensione, soprattutto se ci sono stati recenti malintesi.

Gemelli

Le stelle favoriscono la comunicazione: incontri e telefonate possono portare novità interessanti. Attenzione però alla stanchezza mentale. In coppia torna la voglia di condividere progetti futuri.

Cancro

Emozioni in primo piano. Potreste sentirvi più sensibili del solito, ma questa vulnerabilità aiuterà a chiarire rapporti importanti. Sul lavoro meglio evitare decisioni impulsive.

Leone

Giornata positiva per chi vuole mettersi in gioco. Energia in crescita e maggiore sicurezza nelle scelte professionali. In amore serve meno orgoglio e più ascolto.

Vergine

Lunedì di revisione: controllate dettagli e impegni economici. Qualche tensione può nascere sul lavoro, ma nulla di irrisolvibile. Serata più serena, ideale per recuperare tranquillità.

Bilancia

Le stelle invitano a ritrovare equilibrio interiore. Possibili chiarimenti sentimentali importanti. Nel lavoro arrivano piccoli segnali incoraggianti, anche se servirà ancora pazienza.

Scorpione

Intuito forte e capacità decisionale elevata. È il momento giusto per affrontare questioni rimaste in sospeso. In amore cresce la passione, ma evitate gelosie immotivate.

Sagittario

Giornata vivace e ricca di stimoli. Nuove idee potrebbero trasformarsi presto in opportunità concrete. Bene i rapporti sociali, favoriti incontri interessanti per i single.

Capricorno

Concentrazione e determinazione vi aiutano a gestire impegni complessi. Sul lavoro si aprono spiragli positivi. In amore cercate di dedicare più tempo alla persona amata.

Acquario

Desiderio di cambiamento sempre più forte. Lunedì ideale per iniziare qualcosa di nuovo o proporre idee innovative. Attenzione solo alle spese impulsive.

Pesci

Sensibilità e creatività in aumento. Le stelle favoriscono i rapporti affettivi e i chiarimenti sinceri. Nel lavoro meglio procedere con calma, evitando sovraccarichi.