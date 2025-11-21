Oroscopo Paolo Fox 22 novembre: Cancro, emozioni in primo piano in amore. Leone, giornata brillante, in amore piccoli passi

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

A cura di Fiorenza Di Palma
Oroscopo

La giornata di oggi porta con sé energie contrastanti: alcuni segni saranno chiamati a fare scelte importanti, altri potranno godersi un clima più leggero e favorevole. È un momento utile per ascoltare intuizioni e sensazioni profonde.

Ariete
Giornata dinamica: piccole tensioni sul lavoro, ma capacità di recupero immediata. In amore serve pazienza.

Toro
Buone intuizioni economiche. In coppia cresce il dialogo, mentre i single possono fare un incontro interessante.

Gemelli
Energia altalenante. Meglio non strafare. Ottime possibilità di chiarire un malinteso recente.

Cancro
Emozioni in primo piano. La famiglia richiede attenzione, ma arriva una soddisfazione professionale.

Leone
Giornata brillante: creatività e leadership tornano ad alti livelli. In amore, piccoli passi ma significativi.

Vergine
Ritmo sostenuto sul lavoro, ma gestibile. In amore si recupera una sintonia smarrita.

Bilancia
Serve un po’ di equilibrio: troppi pensieri, poche certezze. Nel pomeriggio l’umore migliora.

Scorpione
Sensazioni profonde e fiuto impeccabile negli affari. In amore, chiarimenti utili e liberatori.

Sagittario
Giornata favorevole: ottimismo e nuove idee prendono forma. Buone notizie in arrivo.

Capricorno
Responsabilità pesanti ma gestibili. In amore c’è voglia di concretezza, forse un passo importante.

Acquario
Creatività alle stelle. Oggi è il giorno giusto per cambiare routine. In amore serve più ascolto.

Pesci
Un po’ di stanchezza mentale, ma la serata promette armonia. Ottime intuizioni artistiche.

