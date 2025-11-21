Oroscopo Paolo Fox 22 novembre: Cancro, emozioni in primo piano in amore. Leone, giornata brillante, in amore piccoli passi

La giornata di oggi porta con sé energie contrastanti: alcuni segni saranno chiamati a fare scelte importanti, altri potranno godersi un clima più leggero e favorevole. È un momento utile per ascoltare intuizioni e sensazioni profonde.

Ariete

Giornata dinamica: piccole tensioni sul lavoro, ma capacità di recupero immediata. In amore serve pazienza.

Toro

Buone intuizioni economiche. In coppia cresce il dialogo, mentre i single possono fare un incontro interessante.

Gemelli

Energia altalenante. Meglio non strafare. Ottime possibilità di chiarire un malinteso recente.

Cancro

Emozioni in primo piano. La famiglia richiede attenzione, ma arriva una soddisfazione professionale.

Leone

Giornata brillante: creatività e leadership tornano ad alti livelli. In amore, piccoli passi ma significativi.

Vergine

Ritmo sostenuto sul lavoro, ma gestibile. In amore si recupera una sintonia smarrita.

Bilancia

Serve un po’ di equilibrio: troppi pensieri, poche certezze. Nel pomeriggio l’umore migliora.

Scorpione

Sensazioni profonde e fiuto impeccabile negli affari. In amore, chiarimenti utili e liberatori.

Sagittario

Giornata favorevole: ottimismo e nuove idee prendono forma. Buone notizie in arrivo.

Capricorno

Responsabilità pesanti ma gestibili. In amore c’è voglia di concretezza, forse un passo importante.

Acquario

Creatività alle stelle. Oggi è il giorno giusto per cambiare routine. In amore serve più ascolto.

Pesci

Un po’ di stanchezza mentale, ma la serata promette armonia. Ottime intuizioni artistiche.