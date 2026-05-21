Oroscopo Paolo Fox 22 maggio: Toro, il cielo invita alla riflessione. Gemelli, le stelle favoriscono i contatti e le nuove conoscenze

La giornata di venerdì 22 maggio si apre con energie contrastanti ma stimolanti per molti segni zodiacali. C’è chi dovrà affrontare piccoli chiarimenti in amore e chi, invece, potrà finalmente raccogliere soddisfazioni sul lavoro. Ecco tutte le previsioni segno per segno.

Ariete

Giornata dinamica e ricca di iniziative. Sul lavoro arriva una conferma importante, mentre in amore serve più pazienza per evitare discussioni inutili. Energia in crescita.

Toro

Il cielo invita alla riflessione. Potresti sentire il bisogno di rallentare e capire meglio alcune situazioni personali. Bene le questioni economiche, attenzione alla stanchezza.

Gemelli

Le stelle favoriscono i contatti e le nuove conoscenze. Chi lavora in gruppo avrà occasioni interessanti. In amore torna la voglia di mettersi in gioco.

Cancro

Venerdì intenso ma produttivo. Alcune tensioni familiari potrebbero pesare sull’umore, tuttavia il lavoro regala soddisfazioni. Serata più tranquilla.

Leone

Hai voglia di emergere e dimostrare il tuo valore. Le occasioni non mancheranno, soprattutto per chi cerca cambiamenti professionali. In amore torna la passione.

Vergine

Momento utile per mettere ordine nei pensieri. Potresti chiarire una situazione rimasta in sospeso. Prudenza nelle spese e nelle decisioni impulsive.

Bilancia

Le relazioni sono al centro della giornata. Dialogo favorito sia in coppia sia sul lavoro. Un piccolo successo personale ti restituirà entusiasmo.

Scorpione

C’è bisogno di maggiore calma. Alcuni imprevisti potrebbero rallentare i programmi, ma nulla di grave. In amore evita atteggiamenti troppo rigidi.

Sagittario

Giornata positiva per chi vuole osare. Creatività e intuizione saranno preziose nel lavoro. Favoriti gli incontri e le nuove amicizie.

Capricorno

Il lavoro richiede concentrazione e determinazione. Potresti sentirti sotto pressione, ma riuscirai a gestire tutto con lucidità. Bene i rapporti familiari.

Acquario

Le stelle spingono verso il cambiamento. È il momento giusto per proporre idee nuove o iniziare un progetto diverso dal solito. In amore serve chiarezza.

Pesci

Sensibilità e intuizione saranno le tue armi migliori. Qualcuno potrebbe cercare il tuo sostegno o un consiglio. Serata romantica per le coppie.