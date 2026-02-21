Oroscopo Paolo Fox 22 febbraio: Acquario, in amore serve chiarezza. Ariete, domenica vivace, ma da gestire con calma

Vediamo cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

La giornata di domenica si apre sotto un cielo dinamico, con influssi astrali che favoriscono riflessione e chiarimenti nei rapporti personali. Secondo le previsioni dell’astrologo Paolo Fox, sarà un momento utile per rallentare e ascoltare le proprie emozioni, soprattutto in amore e nelle scelte legate al futuro.

Ariete

Domenica energica ma da gestire con calma. Evitate discussioni inutili in famiglia: meglio puntare sul dialogo. Buone intuizioni per chi sta progettando un cambiamento.

Toro

Giornata rassicurante, ideale per recuperare serenità nei rapporti affettivi. Qualche pensiero legato al lavoro resta, ma oggi è il momento di staccare e ricaricare le energie.

Gemelli

Cielo vivace: cresce la voglia di uscire e socializzare. Possibili chiarimenti importanti con una persona cara. Attenzione solo alla stanchezza accumulata.

Cancro

Le emozioni tornano protagoniste. Domenica utile per risolvere piccoli malintesi sentimentali. Favoriti gli incontri e i riavvicinamenti.

Leone

Serve pazienza: qualcosa potrebbe non andare come previsto. Evitate decisioni impulsive. Nel pomeriggio torna un clima più disteso.

Vergine

Giornata concreta e produttiva anche se festiva. Ottimo momento per organizzare la settimana e mettere ordine nei pensieri. In amore servono più spontaneità e meno calcoli.

Bilancia

Atmosfera romantica e più leggera rispetto ai giorni precedenti. Favoriti i rapporti di coppia e le nuove conoscenze. Bene anche i rapporti familiari.

Scorpione

Qualche tensione interiore potrebbe emergere, ma sarà utile per chiarire ciò che davvero desiderate. Evitate polemiche inutili: meglio rimandare confronti delicati.

Sagittario

Domenica positiva per chi vuole muoversi, viaggiare o cambiare routine. Buone notizie o contatti interessanti in arrivo. L’amore richiede più presenza.

Capricorno

Momento di riflessione: sentite il bisogno di stabilità. Giornata ideale per stare con poche persone fidate e recuperare equilibrio emotivo.

Acquario

Creatività e voglia di novità in aumento. Possibili idee brillanti da sviluppare nei prossimi giorni. In amore serve chiarezza per evitare equivoci.

Pesci

Sensibilità accentuata e grande intuizione. Domenica favorevole ai sentimenti e ai gesti sinceri. Bene le relazioni profonde e i momenti di relax.

