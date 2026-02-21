Oroscopo Paolo Fox 22 febbraio: Acquario, in amore serve chiarezza. Ariete, domenica vivace, ma da gestire con calma

La giornata di domenica si apre sotto un cielo dinamico, con influssi astrali che favoriscono riflessione e chiarimenti nei rapporti personali. Secondo le previsioni dell’astrologo Paolo Fox, sarà un momento utile per rallentare e ascoltare le proprie emozioni, soprattutto in amore e nelle scelte legate al futuro.
Ariete
Domenica energica ma da gestire con calma. Evitate discussioni inutili in famiglia: meglio puntare sul dialogo. Buone intuizioni per chi sta progettando un cambiamento.
Toro
Giornata rassicurante, ideale per recuperare serenità nei rapporti affettivi. Qualche pensiero legato al lavoro resta, ma oggi è il momento di staccare e ricaricare le energie.
Gemelli
Cielo vivace: cresce la voglia di uscire e socializzare. Possibili chiarimenti importanti con una persona cara. Attenzione solo alla stanchezza accumulata.
Cancro
Le emozioni tornano protagoniste. Domenica utile per risolvere piccoli malintesi sentimentali. Favoriti gli incontri e i riavvicinamenti.
Leone
Serve pazienza: qualcosa potrebbe non andare come previsto. Evitate decisioni impulsive. Nel pomeriggio torna un clima più disteso.
Vergine
Giornata concreta e produttiva anche se festiva. Ottimo momento per organizzare la settimana e mettere ordine nei pensieri. In amore servono più spontaneità e meno calcoli.
Bilancia
Atmosfera romantica e più leggera rispetto ai giorni precedenti. Favoriti i rapporti di coppia e le nuove conoscenze. Bene anche i rapporti familiari.
Scorpione
Qualche tensione interiore potrebbe emergere, ma sarà utile per chiarire ciò che davvero desiderate. Evitate polemiche inutili: meglio rimandare confronti delicati.
Sagittario
Domenica positiva per chi vuole muoversi, viaggiare o cambiare routine. Buone notizie o contatti interessanti in arrivo. L’amore richiede più presenza.
Capricorno
Momento di riflessione: sentite il bisogno di stabilità. Giornata ideale per stare con poche persone fidate e recuperare equilibrio emotivo.
Acquario
Creatività e voglia di novità in aumento. Possibili idee brillanti da sviluppare nei prossimi giorni. In amore serve chiarezza per evitare equivoci.
Pesci
Sensibilità accentuata e grande intuizione. Domenica favorevole ai sentimenti e ai gesti sinceri. Bene le relazioni profonde e i momenti di relax.