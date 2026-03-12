Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo: Leone, ottime energie per il lavoro. Bilancia, favorite gli incontri sociali

Ecco cosa ci riservano le stelle per la giornata di domani

Venerdì 13 arriva con le sue sorprese e qualche piccola sfida per tutti i segni zodiacali. Scopri cosa ti riserva la giornata secondo Paolo Fox, tra emozioni, lavoro e relazioni.

Ariete: Giornata energica, ideale per prendere iniziative. Attenzione però a non esagerare con l’impulsività.

Toro: Momento favorevole per affari e investimenti. In amore, qualche tensione potrebbe nascere con il partner.

Gemelli: La comunicazione è il punto forte di oggi. Ottima occasione per risolvere malintesi e chiarire questioni familiari.

Cancro: Sensibilità accentuata. Prenditi cura di te e evita discussioni inutili. Serata rilassante consigliata.

Leone: Ottime energie per il lavoro, ma attenzione a non essere troppo autoritario con colleghi e amici.

Vergine: Giornata di riflessione. Piccoli problemi pratici potrebbero richiedere pazienza e attenzione.

Bilancia: Favoriti gli incontri sociali e i nuovi progetti. In amore, qualche indecisione potrebbe creare dubbi.

Scorpione: Intuito molto sviluppato. Ottimo momento per decisioni importanti, sia personali che professionali.

Sagittario: Energia in aumento. La giornata è ideale per attività all’aperto e iniziative spontanee.

Capricorno: Periodo di consolidamento. Buone prospettive sul lavoro, ma calma con le discussioni in famiglia.

Acquario: Curiosità e voglia di novità al top. Attenzione a non sovraccaricarti di impegni.

Pesci: Sensibilità e empatia forti. Ottimo momento per relazioni e attività creative, ma evita eccessi emotivi.

