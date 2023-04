Oroscopo Paolo Fox 10 aprile, amici dei Pesci un’opportunità sta per bussare alla vostra porta: attenzione

Ariete:Questo venerdì è una giornata che funziona particolarmente bene, mentre giovedì e venerdì potrebbe nascerti qualche dubbio, in particolare in ambito lavorativo dove ti aspetti molto visto anche il grande impegno che profondi. Abbi pazienza e tutto sarà come speri.

Toro:Cerca di essere oculato con le tue finanze domani. Spendere troppo non va bene, in particolare se vuoi realizzare finalmente il progetto che hai in testa da tempo entro la prossima estate.

Gemelli:Domani riuscirai ad ottenere qualcosa in più, anche se la condizione per quanto riguarda l’amore rimane complicata. Sfrutta questo venerdì per fare un passo verso il partner e risolvere le questioni che vi hanno allontanato in questo periodo.

Cancro, Leone, Vergine

Cancro:La giornata di domani sarà decisamente positiva mentre giovedì la Luna entrerà nel vostro segno favorendo i sentimenti. Vi aspettano 48 ore con grandi energie e grandi motivazioni.

Leone:Questo venerdì sarà una giornata abbastanza strana. Stai studiando nuove strategie da mettere in campo nei prossimi giorni, magari a partire dalla prossima settimane. Tale discorso può essere valido sia in ambito lavorativo che sentimentale.

Vergine:Quando ci sono dei problemi, in particolare di coppia, la cosa ideale è pesare bene le parole e misurare i tuoi interventi per evitare discussioni che non possono altro che fare male ad entrambi.

Bilancia:L’Oroscopo Paolo fox Domani rivela che sarà una giornata pesante, faticosa e stressante. I tanti impegni ai quali sei sottoposto sul lavoro se da un lato ti rendono nervoso, dall’altro ti restituiscono grandi soddisfazioni.

Scorpione:Venere entrerà nel tuo segno, questo indica che finalmente potrai tornare a vivere emozioni inaspettate e che onestamente meriti dopo un periodo decisamente complicato.

Sagittario, Capricorno, Acquario

Sagittario:Domani sarà una giornata noiosa per chi ha una storia che non funziona. Anche in ambito lavorativo non arrivano le risposte che ti aspettavi, anche in considerazione del grande lavoro svolto sin qui, porta pazienza dalla prossima settimana tutto si sistemerà.

Capricorno:E’ un periodo importante per tutti quelli che vogliono recuperare il desiderio di amare. Se una relazione non è più recuperabile meglio chiudere e guardarsi intorno, in caso contrario datevi un’altra opportunità, potrebbe essere la scelta giusta.

Acquario:Grazie all’ingresso della Luna nel tuo segno a partire da domani ritroverai le energie fisiche e mentali spese nei giorni scorsi per carichi di lavoro eccessivi.

Pesci:Di recente alcuni di voi hanno avuto un piccolo dilemma. Questo venerdì servirà per capire che bisogna fare le cose con calma senza affrettare i tempi delle vostre scelte.