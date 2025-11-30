Oroscopo Paolo Fox 1° dicembre: amore, salute e lavoro al top per gli amici del Toro. Scorpione, inizio mese con qualche novità

Il mese si apre con un cielo dinamico e ricco di stimoli: alcune energie si rinnovano, altre invitano alla calma e alla riflessione. L’ingresso nel nuovo mese porta voglia di rimettersi in moto, chiarire rapporti e dare una scossa ai progetti rimasti fermi.

Ariete

Partenza di mese energica: in amore tornano entusiasmo e buona comunicazione. Sul lavoro avete voglia di correre, ma meglio definire bene le priorità per evitare dispersioni.

Toro

Giornata stabile ma un po’ lenta. In amore servono dolcezza e ascolto, soprattutto se ci sono stati malintesi. Professione solida: piccoli passi costanti porteranno risultati importanti.

Gemelli

Novembre si chiudeva con incertezze, ma dicembre vi accoglie con maggiore lucidità. In amore favoriti i confronti sinceri. Nel lavoro siete brillanti: idee rapide e progetti che ripartono.

Cancro

Il nuovo mese porta emozioni profonde. In amore potreste sentire il bisogno di conferme. Professione in recupero: intuizione e sensibilità vi aiutano a capire la direzione giusta.

Leone

Giornata forte e luminosa. In amore siete magnetici e pronti a farvi avanti. Sul lavoro arrivano riconoscimenti o nuove richieste che accendono la vostra ambizione.

Vergine

Il 1° dicembre vi invita a rimettere ordine. In amore meno analisi e più spontaneità. Sul lavoro la precisione vi premia: risolvete una questione rimasta in sospeso.

Bilancia

Cielo disteso per iniziare il mese. In amore cresce la serenità e tornano complicità e dialogo. Nel lavoro giornata fluida: potete sistemare ciò che vi pesava da tempo.

Scorpione

Intuizioni forti e grande lucidità. In amore giornata passionale ma intensa: occhio a non esagerare con il controllo. Nel lavoro una scelta va ponderata con attenzione.

Sagittario

È un 1° dicembre brillante: entusiasmo e iniziative sono favorite. In amore avete voglia di vivere con leggerezza. Sul lavoro idee vincenti e possibili nuove collaborazioni.

Capricorno

Mese che parte con riflessioni profonde. In amore meglio non irrigidirsi: aprirsi porta benefici. Nel lavoro la vostra costanza permette di gettare basi solide per il futuro.

Acquario

Creatività in primo piano. In amore cercate autenticità e libertà emotiva. Sul lavoro una proposta innovativa potrebbe attirerà l’attenzione giusta.

Pesci

Giornata emotiva ma costruttiva: in amore voglia di dolcezza e contatto vero. Nel lavoro l’intuito vi guida, ma serve concretezza per trasformare le idee in fatti.