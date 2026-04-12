Cronaca

Operazioni di bonifica a Eboli: disinnescato il primo ordigno, lavori in corso sul secondo

Si lavora al disinnesco del secondo ordigno a Eboli. Autostrada riaperta a Campagna, ma resta chiuso il tratto Eboli-Battipaglia. Gli ultimi aggiornamenti.

Redazione Infocilento

Si sono concluse con successo le delicate operazioni di disinnesco del primo ordigno bellico rinvenuto nel territorio di Eboli. Gli specialisti dell’Esercito hanno neutralizzato una bomba da 250 libbre, risalente al secondo conflitto mondiale, procedendo ora senza sosta verso la messa in sicurezza della seconda carica esplosiva, un reperto da cento libbre.

Le attività procedono alacremente e, secondo quanto riferito dalle autorità competenti, non si sono registrate particolari criticità tecniche. Il cronoprogramma viene rispettato con estrema precisione, garantendo la massima tutela della pubblica incolumità in un’area nevralgica per la provincia di Salerno.

Aggiornamenti sulla viabilità e rientro della popolazione

Sul fronte del traffico e dei trasporti, la situazione appare in parziale risoluzione. L’autostrada è stata riaperta nel tratto relativo a Campagna, permettendo un primo decongestionamento del flusso veicolare. Tuttavia, rimane ancora chiuso il tratto compreso tra Eboli e Battipaglia, in attesa che vengano ultimati tutti i protocolli di sicurezza sul secondo sito di intervento.

Per quanto riguarda i residenti, è stato autorizzato il rientro dei civili evacuati le cui abitazioni ricadevano nel raggio d’azione del primo ordigno. La gestione della viabilità urbana e dei percorsi alternativi è costantemente monitorata e mantenuta sotto controllo dagli agenti della Polizia Municipale, impegnati a ridurre al minimo i disagi per l’utenza stradale.

Il coordinamento tra Prefettura e Comune

Il successo dell’operazione è frutto di una sinergia costante tra le diverse istituzioni coinvolte. È attivo un collegamento operativo permanente tra la Cgs presso la Prefettura di Salerno, il Centro Operativo Comunale (Coc) istituito al Comune di Eboli e le Forze dell’ordine presenti capillarmente sul territorio. Questo sistema di monitoraggio garantisce una risposta immediata a qualsiasi evenienza, assicurando che la bonifica si concluda nel più breve tempo possibile.

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