Omignano Scalo, una scuola senza barriere: via libera al progetto esecutivo per l’accessibilità

L’edilizia scolastica e l’inclusione tornano al centro dell’agenda politica locale. L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Raffaele Mondelli, ha approvato il progetto esecutivo per l’abbattimento delle barriere architettoniche presso la scuola secondaria di primo grado situata nella frazione di Omignano Scalo.

La decisione è arrivata con la delibera di Giunta n. 119 del 21 novembre 2025, un atto fondamentale per partecipare al bando promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’obiettivo è chiaro: rendere gli spazi educativi fruibili a tutti, eliminando gli ostacoli fisici che limitano l’accessibilità.

L’intervento

Il piano di lavoro, i cui elaborati tecnici ed economici sono stati redatti dal Responsabile del servizio urbanistico Arch. Alfredo Loffredo, punta a riqualificare la scuola media garantendo il pieno rispetto delle normative vigenti in materia di accessibilità. Il progetto ha già ricevuto la validazione tecnica necessaria ed è stato identificato con il codice CUP E97625000800001.

L’operazione prevede un investimento complessivo di 102.640,56 euro. Nello specifico, il quadro economico destina 75.000 euro all’esecuzione dei lavori veri e propri, mentre la restante parte copre oneri per la sicurezza, imprevisti (stimati in 7.500 euro), IVA e spese tecniche di progettazione.

La corsa ai fondi ministeriali

L’approvazione del progetto esecutivo è il requisito essenziale per accedere alle risorse statali. Il decreto ministeriale del 24 ottobre 2025 ha infatti stanziato oltre 18 milioni di euro a livello nazionale per interventi di questo tipo, fissando un tetto massimo di 120.000 euro per ogni candidatura.

Con la delibera appena approvata, la Giunta ha autorizzato il Sindaco e il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Ing. Teresa Botti — nominata anche Responsabile Unico del Progetto (RUP) — a presentare ufficialmente l’istanza di partecipazione al finanziamento. L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile per consentire il rapido espletamento delle procedure burocratiche.