Omignano: insediato il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Alessandro Scarpa è il nuovo Sindaco

Si è insediato ieri mattina, presso l’aula consiliare di Omignano Capoluogo, il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. I neo consiglieri hanno assistito prima alla seduta del Consiglio Comunale degli adulti, per poi prendere il loro posto per l’insediamento e il successivo giuramento del nuovo sindaco Alessandro Scarpa; introdotta da quest’anno la figura del presidente del consiglio comunale, ricoprirà questa carica Ferdinando Taraschi.

Un progetto che avvicina i più giovani alle istituzioni

Un progetto che si rinnova da quattro anni e che continua a coinvolgere i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Omignano con l’obiettivo di sensibilizzare i giovanissimi ad avvicinarsi alle istituzioni locali. L’istituto da quest’anno è stato inserito anche in un programma più ampio a livello nazionale legato ai CCRR denominato “coloriamo il mondo”, che promuove la cittadinanza attiva e la partecipazione. Tanto entusiasmo tra i ragazzi che hanno già avviato la programmazione delle attività. Tra le prime che intendono realizzare un mercato solidale davanti la scuola, il guadagno verrà poi devoluto in beneficenza come ricordato dal neo sindaco Alessandro Scarpa, molto contento ed emozionato di iniziare questa nuova esperienza.

Al nuovo consiglio è stata donata una costituzione, fondamento dei nostri principi democratici. Nei giorni scorsi i ragazzi si sono confrontati a Caserta con altri giovani amministratori di tutta la Regione. La giornata di ieri si è conclusa con la visita all’Eco museo di Omignano, e con vari laboratori: dalla preparazione dei fusilli ai giochi di una volta, alle antiche tecniche dal cestaio. Un progetto voluto fortemente dall’Amministrazione Comunale “Per l’Amministrazione Comunale di Omignano il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze non è un’ iniziativa simbolica ma è un vero investimento educativo e civico. – ha sottolineato il primo cittadino Raffaele Mondelli – Siamo al quarto anno di questo progetto e questo dimostra che ci abbiamo creduto fin dall’inizio.

Crediamo che la partecipazione non si insegni solo sui libri ma si viva concretamente, è un modo per far conoscere la vita amministrativa, è un modo per avvicinare i ragazzi alle istituzioni, alla vita pubblica. Attraverso il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, i ragazzi imparano cosa significa confrontarsi, proporre idee, rispettare regole e soprattutto assumere responsabilità”.

Il progetto è stato curato in particolare dalla consigliera delegata all’istruzione Lucia Feo: ” Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Omignano è arrivato alla quarta edizione, siamo molto contenti di come sta andando perché sta crescendo anno dopo anno, stiamo notando che i ragazzi hanno veramente molta voglia di partecipare e tanto entusiasmo, sono molto attenti alla cosa pubblica”.

“Il Consiglio – spiega la consigliera Feo – nasce per avvicinare i ragazzi alla macchina amministrativa, a far capire come funziona un Comune, come funziona l’Amministrazione, quali sono i limiti, quali sono le potenzialità ma soprattutto serve a noi amministratori a far si che ci avvicina alle esigenze dei ragazzi, grazie a questo progetto noi possiamo capire quali sono i loro sogni, quali sono le loro esigenze, quali sono i loro progetti, e abbiamo la possibilità di realizzarli oppure di far capire il motivo per cui alcune scelte non vengono effettuate e si sceglie e si fanno insieme alcune scelte rispetto ad altre, quindi è un momento di crescita attiva”.

I componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze Ecco tutti i componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze: Scarpa Alessandro ( Sindaco), Taraschi Ferdinando ( Presidente del Consiglio Comunale), Simele Anna Pia (Vicesindaco), Carbone Caterina, Cesarano Aurora, Cilento Emilio, D’Ambrosio Francesco, D’Ambrosio Michael, De Marco Vincenzo, Ferrazzano Ver.