Omicidio ad Eboli: in tre in carcere

Proseguono le indagini per l’omicidio avvenuto a Santa Cecilia, a Eboli, dove una violenta lite tra uomini di origine extracomunitaria è sfociata in un omicidio. I Carabinieri della Compagnia di Eboli sono intervenuti in seguito a una segnalazione di grave alterco presso un’abitazione della zona, trovandosi di fronte a uno scenario drammatico.

Giunti sul posto, i militari hanno purtroppo constatato il decesso di un uomo, di origine nordafricana, colpito mortalmente da un’arma da taglio.

Le indagini lampo e i fermi

L’attività di indagine, avviata immediatamente dai Carabinieri, ha permesso di ricostruire rapidamente i fatti e di identificare i soggetti presenti nell’abitazione al momento della lite fatale.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, tre persone sono state fermate con l’accusa di indiziato di delitto e accompagnate presso il carcere di Fuorni.

La vittima è stata identificata come un uomo nato in Marocco nel 1990, e risulta essere irregolare sul territorio nazionale.

I tre soggetti fermati, anch’essi di origine marocchina, sono due uomini, rispettivamente classe 1997 e 1992 (Uno dei due è regolare sul territorio nazionale, mentre l’altro è in attesa di un permesso per motivi umanitari) e una donna, classe 1991, allo stato irregolare.

Le Forze dell’Ordine stanno ora concentrando gli sforzi per determinare le esatte dinamiche e le motivazioni che hanno innescato la violenta lite conclusasi con la morte dell’uomo. Al momento, l’Autorità Giudiziaria ha autorizzato la diffusione solo di queste prime informazioni, con ulteriori aggiornamenti che seguiranno non appena disponibili.