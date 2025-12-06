Omicidio a Salerno, vittima muore dopo lite in casa: arrestato l’autore

Nella mattinata odierna, a Salerno, i Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia Carabinieri unitamente alla Stazione di Salerno Mercatello hanno proceduto all’arrestato di Luca Fedele, indagato per “omicidio preterintenzionale”.

I fatti

Nella serata del 5 dicembre, l’indagato si trovava presso la propria abitazione insieme ad un ragazzo classe 90 e, a seguito di un diverbio tra gli stessi, ne nasceva una colluttazione nella quale la vittima veniva colpita al volto cadendo a terra. Quest’ultima decedeva sul posto. La dinamica esatta dell’accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di fare luce sugli istanti fatali che hanno portato alla morte della vittima.

Si cerca di comprendere il movente e di chiarire l’esatta dinamica dei fatti.