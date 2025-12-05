Omicidio a Salerno, lite degenera: un morto

Carabinieri sul posto, indagini in corso per chiarire la dinamica e il movente

A cura di Ernesto Rocco
Incidente Capaccio

Un drammatico episodio di violenza si è verificato a Salerno. Un uomo è stato ucciso questa sera in via Gabriele D’Annunzio, nella zona orientale della città.

La prima ricostruzione

Secondo le prime frammentarie informazioni, alla base dell’omicidio ci sarebbe una violenta lite degenerata nel peggiore dei modi. La dinamica esatta dell’accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di fare luce sugli istanti fatali che hanno portato alla morte della vittima.

Al momento, le ragioni che hanno scatenato l’alterco restano ignote. Non è ancora chiaro se tra la vittima e la persona (o le persone) coinvolte vi fossero vincoli di parentela o se si trattasse di conoscenti.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti i Carabinieri. I militari hanno provveduto a isolare la zona per consentire i rilievi scientifici necessari e per raccogliere ogni elemento utile alle indagini.

Si cerca ora di comprendere il movente e di ricostruire con esattezza i fatti. 

