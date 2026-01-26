Oltre la cima: a Buonabitacolo lo sport sale in quota con la nuova parete d’arrampicata

A Buonabitacolo è stata ufficialmente inaugurata una parete per l’arrampicata sportiva indoor, installata all’interno della palestra del plesso scolastico comunale. L’iniziativa segna un ulteriore potenziamento dell’offerta sportiva cittadina, che già dispone di strutture riqualificate per il tennis, una piscina comunale attiva tutto l’anno e spazi dedicati a basket e pallavolo.

Dettagli tecnici e attività

La nuova struttura per l’arrampicata su parete artificiale non sarà solo un presidio per gli appassionati, ma un centro di formazione attivo. Sono infatti previsti:

Corsi di arrampicata rivolti a tutte le fasce d’età, dai bambini agli adulti.

Una gestione professionale affidata a una rete di associazioni specializzate.

Collaborazioni e attori coinvolti

Il progetto è il risultato di una sinergia tra l’amministrazione comunale e diverse realtà associative del territorio. Tra i partner principali che hanno reso possibile l’opera figurano:

La cooperativa Il Sentiero.

Il GSAVD (Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano).

L’associazione Cultura Selvatica.

Il delegato allo sport, Michele Grillo, ha sottolineato come l’opera sia nata da una visione condivisa con l’amministrazione comunale e le associazioni del territorio.

Dichiarazioni e prospettive future

Durante l’inaugurazione, Grillo ha espresso soddisfazione per il percorso amministrativo dell’ultimo decennio, invitando i colleghi amministratori e le associazioni dei centri limitrofi alla collaborazione e al superamento dei campanilismi per il bene della comunità.

L’impegno del Comune non si ferma qui: è stato infatti annunciato l’imminente inizio dei lavori di rifacimento dello stadio “Saverio Orlando”, che completerà il quadro delle infrastrutture sportive di Buonabitacolo.