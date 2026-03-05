Olimpiadi Italiane di Informatica, Giovanni Forlano dell’ITE “Sacco” di Sant’Arsenio supera la selezione e vola alla fase territoriale

Grande soddisfazione all’ITE Sacco di Sant’Arsenio, dove uno studente dell’istituto si è distinto nel prestigioso percorso delle Olimpiadi Italiane di Informatica, superando la selezione che permette l’accesso alla fase territoriale della competizione.

Il premio

Si tratta di Giovanni Forlano, studente della classe 3E dell’indirizzo Sistemi Informativi Aziendali (SIA), che è riuscito a superare la selezione nazionale, un traguardo tutt’altro che scontato. Su 2.233 studenti ammessi alla prova, infatti, solo 1.359 sono riusciti a qualificarsi per la fase successiva. Un risultato che premia l’impegno, la passione e le competenze dimostrate da Giovanni nel campo dell’informatica e della logica computazionale.

Attualmente lo studente sta seguendo un corso di preparazione messo a disposizione dall’Università LUISS, un’opportunità importante che lo aiuterà ad affrontare con maggiore preparazione la prossima fase della competizione, ancora più impegnativa e selettiva.

La soddisfazione della dirigente scolastica

A esprimere grande soddisfazione è stata la dirigente scolastica dell’ITE Sacco, professoressa Antonietta Cembalo, che ha voluto complimentarsi con lo studente per il risultato ottenuto.

“Questo traguardo rappresenta non solo un successo personale, ma anche motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità scolastica. L’impegno, la determinazione e la passione dimostrati sono un esempio per tutti gli studenti”, ha dichiarato la dirigente, incoraggiando Giovanni a proseguire con lo stesso entusiasmo nel percorso che lo attende.