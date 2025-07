Olevano sul Tusciano piange l’assessore Armando Poppiti: vittima di un grave incidente stradale

La comunità di Olevano sul Tusciano piange la scomparsa dell’assessore Armando Poppiti, deceduto in seguito a un grave sinistro stradale avvenuto a Battipaglia il 3 luglio 2025. Le condizioni dell’amministratore locale erano apparse drammatiche sin dal momento dell’incidente.

L’incidente a Battipaglia

Il tragico evento aveva avuto luogo in via Roma a Battipaglia, dove Armando Poppiti era stato investito da un’autovettura mentre attraversava sulle strisce pedonali. Ricoverato inizialmente presso l’ospedale locale, era stato successivamente trasferito al Nosocomio di Nocera Inferiore, dove aveva lottato per giorni in condizioni gravissime e in prognosi riservata.

Il cordoglio del Sindaco Ciliberti

La notizia del decesso è stata confermata poco fa dal primo cittadino Michele Ciliberti, che ha espresso profondo dolore a nome dell’intera amministrazione: “Ciao Armando, resterai vivo nei nostri cuori, Per Sempre. Armando ha lottato fino all’ultimo respiro con la forza e la determinazione che lo hanno sempre contraddistinto, come un leone. Fedele ai suoi ideali, instancabile nel suo impegno, ha dedicato l’intera vita alla comunità, portando avanti con passione battaglie sociali, politiche e civili sempre al servizio del bene comune. Oggi non piangiamo soltanto il pubblico amministratore, ma l’Uomo: generoso, presente, coraggioso, innamorato del suo territorio e delle sue persone. Ci mancheranno le sue idee, la sua visione di cambiamento, il suo attaccamento profondo alla vita e alla nostra Olevano sul Tusciano”.

Lutto cittadino e funerali

La giunta comunale ha annunciato che il giorno dei funerali, la cui data sarà comunicata a breve, sarà proclamato il lutto cittadino in memoria dell’assessore Poppiti.

Un vuoto difficile da colmare

La scomparsa di Armando Poppiti lascia un profondo vuoto nella comunità di Olevano sul Tusciano, che ne ricorda l’impegno, le idee e il forte attaccamento al territorio. Il suo esempio continuerà a vivere nei progetti e nei ricordi di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.