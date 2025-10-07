Olevano sul Tusciano: inaugurata la nuova sala mensa del plesso scolastico di Monticelli

Questa mattina, presso il plesso scolastico “Sandro Pastorino” di Monticelli (Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”), il Sindaco di Olevano sul Tusciano, Michele Ciliberti, ha partecipato all’inaugurazione ufficiale della nuova sala mensa, insieme alla Dirigente Scolastica Viviana Mangano e ai parroci Don Cristoforo Mitria e Don Emanuele Andaloro.

L’opera

L’opera, realizzata grazie ad un finanziamento del PNRR di circa 150.000 euro, è stata completata con successo e oggi gli alunni potranno usufruire di un ambiente moderno, funzionale e conforme alle normative igienico-sanitarie, dove consumare i pasti in condizioni di comfort e sicurezza.

La soddisfazione del sindaco

«Oggi è con grande soddisfazione che inauguriamo questo spazio nuovo e accogliente per i nostri studenti. La mensa non è soltanto un locale da costruire o ristrutturare, è un luogo di relazione, di condivisione e di benessere. Ogni euro speso è un investimento nella dignità della scuola e nel futuro della nostra comunità. Ringrazio quanti hanno lavorato con dedizione per questo risultato — dall’ufficio tecnico comunale, ai professionisti incaricati, alla Dirigente e al personale scolastico — e auguro a tutti gli alunni un’esperienza serena e gioiosa in questa nuova sala mensa».

Alla cerimonia erano presenti anche docenti, rappresentanti del personale scolastico e famiglie, che hanno preso visione dei locali e apprezzato la qualità dell’intervento strutturale e impiantistico. I locali sono fin da oggi operativi e accolgono gli studenti secondo le modalità organizzative stabilite dall’istituto.