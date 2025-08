Olevano sul Tusciano, il sindaco Ciliberti: “La spiaggia inclusiva MareAbile è esempio concreto per inclusione e comunità”

E’ di questa mattina la visita presso la Spiaggia Inclusiva “MareAbile”, esempio concreto di inclusione e comunità, da parte del Sindaco di Olevano Sul Tusciano Michele Ciliberti, di Cecilia Francese sindaca di Battipaglia e di Mimmo Volpe, Sindaco del Comune di Bellizzi.

La spiaggia inclusiva MareAbile

La Spiaggia Inclusiva “MareAbile”, situata in località Spineta di Battipaglia è una realtà bella e significativa, attivata per il secondo anno consecutivo dal Consorzio per i Servizi Sociali “Tusciano Solidale”, grazie al sostegno della Regione Campania.

Le dichiarazioni

«Il progetto “MareAbile” – spiega il Sindaco di Olevano Ciliberti – non è solo una spiaggia: è un simbolo concreto di accessibilità, accoglienza e diritti per tutti. Un progetto che abbatte barriere, fisiche e culturali, e che testimonia quanto la sinergia tra istituzioni possa generare servizi reali e utili per le nostre comunità. Mi ha fatto particolarmente piacere incontrare alcune famiglie olevanesi che hanno scelto di fruire di questo servizio, segno che l’impegno per l’inclusione sociale ha radici forti e trova riscontro nella vita quotidiana delle persone».

Il primo cittadino prosegue: «Il progetto “MareAbile” è un fiore all’occhiello delle nostre politiche sociali: l’auspicio è che possa crescere, migliorare e arricchirsi anno dopo anno, offrendo sempre più opportunità di benessere e socializzazione. Ringrazio l’APS “Osservatorio sui Minori” tutti coloro che rendono possibile questa esperienza: operatori, volontari, amministratori, e soprattutto le famiglie che con la loro presenza danno senso a ogni sforzo. L’inclusione è il mare dove vogliamo navigare, insieme».