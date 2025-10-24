Oggi il Consiglio comunale di Agropoli, diretta su InfoCilento

È stato convocato per oggi in seduta ordinaria il nuovo consiglio comunale di Agropoli. La seduta sarà trasmessa in diretta a partire dalle 16 su InfoCilento (Canale 79 del digitale terrestre e in streaming su InfoCilento.it e sui canali social.

L’ordine del giorno

L’ordine del giorno aggiornato presenta un numero consistente di punti, che spaziano da questioni finanziarie e regolamentari a interrogazioni politiche:

Aspetti finanziari e di bilancio Approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000. Riconoscimento di debito fuori bilancio per Ecoambiente Salerno, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000. Approvazione del bilancio consolidato per l’anno 2024. Ratifica di due variazioni al bilancio di previsione armonizzato 2025/2027 adottate in via d’urgenza dalla Giunta comunale (Deliberazioni n. 396 del 27/08/2025 e n. 450 del 02/10/2025).

Regolamenti e partecipazione societaria Approvazione del nuovo Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali. Approvazione del nuovo Regolamento della Biblioteca civica “Costabile Cilento” del Comune di Agropoli. Approvazione del Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili. Acquisto di quote societarie della CST Sistemi Sud S. R. L..

Interrogazioni e mozioni consiliari Mozione del Consigliere Raffaele Pesce riguardante la modifica dell’art. 10 dello Statuto dell’Azienda Speciale Consortile “Agropoli Cilento Servizi”. Interrogazione e interpellanza del Consigliere Raffaele Pesce sul Segretario Comunale Responsabile Area 8 Vigilanza e Polizia Locale e Comandante Corpo Polizia Municipale. Interrogazione e interpellanza a risposta verbale e scritta del Consigliere Massimo La Porta, relativa all’intervento di Rigenerazione Urbana con ristrutturazione edilizia di immobili pubblici in via Taverne, destinato al miglioramento dei servizi sociali, culturali, educativi e didattici, includendo la Relazione predisposta dal Responsabile dell’Area Lavori Pubblici per il monitoraggio degli interventi del PNRR Prefettura di Salerno. Interrogazione e interpellanza del Consigliere Raffaele Pesce, rivolta al Sindaco e agli Assessori al Demanio, all’Ambiente e al Turismo, inerente il controllo e la sicurezza sulle spiagge libere del Comune di Agropoli. Interrogazione e interpellanza a risposta verbale e scritta del Consigliere Massimo La Porta, sulle spese di notifica applicate dal Comune di Agropoli. Interrogazione e interpellanza del Consigliere Raffaele Pesce al Sindaco e all’Assessore al Mare, Porto, Demanio e Patrimonio sui disservizi idrici nel Comune di Agropoli. Interrogazione e interpellanza a risposta verbale e scritta del Consigliere Massimo La Porta, riguardante il Pronto soccorso dell’Ospedale di Agropoli e la modifica dell’Atto aziendale dell’ASL Salerno. Interrogazione e interpellanza del Consigliere Raffaele Pesce al Sindaco e all’Assessore al Mare, Porto, Demanio e Patrimonio su richiesta di intervento di adeguamento e messa in sicurezza del tratto di strada comunale in Contrada Difesa e l’inserimento dello stesso nel Programma dei Lavori Pubblici.



Seconda convocazione

In caso di assenza dei consiglieri, la seduta ordinaria di seconda convocazione è già fissata per il giorno 27 ottobre 2025, sempre alle ore 16:00, presso l’Aula consiliare del Comune di Agropoli, mantenendo il medesimo ordine del giorno.