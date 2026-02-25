Nuovo corso per l’Ordine dei Commercialisti di Vallo della Lucania: insediato il Consiglio presieduto da Marco Miraldi

A seguito delle elezioni dello scorso 15 gennaio, si è formalmente insediato il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) di Vallo della Lucania. La guida dell’organismo è affidata al Presidente Marco Miraldi (eletto a metà gennaio) che ha aperto ufficialmente i lavori della nuova consiliatura definendo gli assetti operativi e gli obiettivi strategici per il prossimo quadriennio.

Le cariche istituzionali e l’assetto del Consiglio

Durante la seduta d’insediamento, il Consiglio ha provveduto all’attribuzione delle cariche chiave che affiancheranno la presidenza nella gestione dell’Ente. La squadra di vertice risulta così composta: Bartolomeo Molinaro nel ruolo di Vice-Presidente, Giancarlo Gallo con l’incarico di Segretario e Gianpiero Vecchio in qualità di Tesoriere.

Un segnale forte sul fronte dell’inclusione e della valorizzazione professionale è giunto con la nomina di Stefania Longo alla guida del Comitato Pari Opportunità, organismo chiamato a garantire equità e supporto all’interno della categoria.

Linee programmatiche: il ruolo del Commercialista nel territorio

Il Presidente Marco Miraldi ha approfittato della prima riunione operativa per illustrare e condividere le linee programmatiche che orienteranno l’azione dell’Ordine fino al termine del mandato. Il fulcro del progetto editoriale e politico-professionale risiede nel consolidamento del ruolo del Commercialista come attore centrale per lo sviluppo del Territorio.

Secondo la visione della presidenza, l’Ordine non deve limitarsi alla sola funzione ordinistica, ma deve farsi promotore di un’integrazione sempre più profonda con il tessuto economico locale, agendo come punto di riferimento autorevole per istituzioni e imprese.

Il dialogo con scuole e università per il futuro della professione

Uno dei punti cardine del programma di Miraldi riguarda il ricambio generazionale e l’orientamento dei futuri professionisti. Il Presidente ha infatti sottolineato “l’importanza di avviare un dialogo con le scuole e le università al fine di avvicinare i giovani alla Professione di Commercialista”.

L’obiettivo dichiarato è quello di creare un ponte solido tra il mondo della formazione e quello del lavoro, spiegando alle nuove generazioni il valore sociale e tecnico di una professione in continua evoluzione, essenziale per la tenuta del sistema economico nazionale e locale.