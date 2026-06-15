Conoscere il mare per proteggerlo: giornata speciale per gli scout ad Agropoli

Una significativa occasione di incontro è stata vissuta venerdì 12 giugno presso la Guardia Costiera di Agropoli, che ha accolto un gruppo scout del territorio per una visita dedicata alla scoperta delle attività istituzionali svolte quotidianamente dal Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Nel corso della visita, i giovani partecipanti hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino i molteplici compiti affidati alla Guardia Costiera, con particolare riferimento alle attività di ricerca e soccorso in mare, alla vigilanza sulla sicurezza della navigazione, alla tutela dell’ambiente marino e costiero e al controllo delle attività marittime.

Alla scoperta delle unità navali della Guardia Costiera

Particolare interesse ha suscitato la visita alle unità navali in dotazione all’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli, durante la quale il personale della Guardia Costiera ha illustrato le caratteristiche operative delle unità e le modalità di impiego nelle diverse missioni istituzionali.

L’iniziativa ha rappresentato anche un’importante occasione di sensibilizzazione sui temi della sicurezza in mare e della protezione dell’ecosistema marino. Attraverso esempi pratici e momenti di confronto, sono stati approfonditi i corretti comportamenti da adottare in ambiente marittimo e l’importanza del rispetto del patrimonio naturale, bene comune da preservare per le future generazioni.

Cultura della sicurezza e legalità tra le nuove generazioni

La visita si è conclusa in un clima di grande partecipazione ed entusiasmo, con numerose domande rivolte dai giovani scout al personale della Guardia Costiera, a testimonianza dell’interesse suscitato dalle attività svolte quotidianamente a servizio della collettività.

La Guardia Costiera di Agropoli rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura della sicurezza e della legalità sul mare, ritenendo fondamentali le iniziative rivolte ai più giovani per diffondere la conoscenza e il rispetto dell’ambiente marino.