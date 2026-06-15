Viabilità e disagi nel Cilento e Golfo di Policastro: parla il Sindaco Nuzzo

Un altro weekend nero per la viabilità nel Basso Cilento e nel Golfo di Policastro. I due semafori presenti sulla Bussentina, che insistono nel comune di Caselle in Pittari e quelli sulla Strada statale 18, nella frazione costiera di Capitello, hanno creato di nuovo disagi e code chilometriche. Una situazione ormai diventata ingestibile. Tanti che coloro che lamentano lo stato delle cose.

Il chiarimento del Sindaco di Caselle in Pittari

Una vicenda sulla quale è intervenuto anche il Sindaco di Caselle in Pittari Giampieto Nuzzo.”Innanzitutto io voglio precisare che rispondo su questa vicenda non perché responsabile della situazione di disagio che si viene a creare – ha affermato il primo cittadino Nuzzo – Siccome però sono del territorio e amo partecipare alla risoluzione dei problemi del territorio mi espongo come ho fatto sempre in prima persona.

Fatta questa dovuta precisazione e comprendendo tutti i disagi che gli automobilisti sopportano in questi weekend, proprio stamattina mi sono sentito di nuovo con il responsabile dei lavori dell’ANAS.”

La programmazione iniziale e il boom di presenze a giugno

“Si era stabilito, insieme alla Polizia stradale e ai carabinieri, la presenza dei movieri nei fine settimana di aprile e nei primi giorni nella prima settimana di giugno, in coincidenza con con i ponti e le festività che ci sono in quel periodo.

Non immaginavamo che a Giugno ci fosse questa affluenza che immaginavamo fosse più persistente nel nei mesi di luglio ed agosto. Avendo visto invece che anche nei weekend del mese di giugno c’è questa questa problematica, si è convenuto di anticipare i tempi.”

Nuovi orari per i movieri e tempistiche dei lavori

“Quindi nei prossimi weekend di giugno saranno presenti movieri: in direzione mare nel corso mattina dalle ore 10 alle ore 13 e al rientro dalle località turistiche dalle ore 18:00 alle ore 22:00. Tutto questo proprio per venire incontro ai disagi chesi sono creati.

Allo stesso tempo ho sollecitato l’avanzamento dei lavori che, come mi è stato promesso, dovrebbero completarsi nel tardo autunno. Auguro che con questa soluzione si possano ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti, nei confronti dei quali non il sindaco di Caselle in Pittari, non l’amministrazione di Caselli In Pittari, ma altri dovrebbero scusarsi”.