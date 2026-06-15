Casal Velino, al via i lavori di ripascimento

Sono iniziati nel weekend i lavori di ripascimento del litorale di Casal Velino Marina, duramente colpito, nel corso di questi mesi, dal fenomeno dell’erosione costiera. Un intervento molto atteso da residenti e turisti che in questi giorni stanno affollando la costa.

L’annuncio è arrivato dal primo cittadino, Silvia Pisapia, la quale ha sottolineato come i lavori siano partiti al termine di un complesso e articolato iter amministrativo.

La scelta del tempismo e le condizioni meteomarine

“L’intervento è partito nel momento più opportuno, quando le condizioni meteorologiche e marine lo hanno consentito, con la fine delle mareggiate che avrebbero potuto vanificare totalmente le operazioni”, ha dichiarato la sindaca.

Dalle parole della Pisapia si evince, inoltre, anche la complessità organizzativa legata alla disponibilità dei mezzi e delle ditte idonee:

“L’avvio dei lavori, inoltre, è stato possibile solo dopo aver acquisito la disponibilità delle poche imprese specializzate presenti sul mercato che – peraltro – in questo periodo sono particolarmente richieste e richiedono una programmazione preventiva”.

Obiettivo: ripristinare la spiaggia per la stagione balneare

I lavori proseguiranno per alcuni giorni sul litorale e consentiranno “il ripristino della linea di costa per consentire una più comoda balneabilità del nostro mare”, conclude la sindaca Silvia Pisapia.