Agropoli, una svolta per il benessere animale: nasce ufficialmente l’Associazione “Amici 4 Zampe”

Dopo 30 anni di volontariato attivo sul territorio e dopo la nascita, nel 2015, del gruppo Facebook “Amici 4 Zampe Agropoli”, oggi arriva l’annuncio di un nuovo importante traguardo: nasce ufficialmente l’Associazione Amici 4 Zampe Agropoli.

In questi trent’anni non sono mancati confronti, critiche e persino scontri. Ma sono sempre stati confronti diretti, mai consumati alle spalle di qualcuno.

“Chi mi conosce sa che il mio unico obiettivo è sempre stato uno: salvare vite… Senza fare conti, senza cercare visibilità, senza autocelebrarmi o rincorrere primati, i miei post sono stati scritti sempre al plurale, anche quando ero da sola ad occuparmi di un pelosetto! Ho semplicemente cercato di essere presente ogni volta che un animale aveva bisogno di aiuto, molte volte ai tanti che mi hanno contattato, e non è scontato!”, dichiara Ilaria Procida.

Dalla rete social all’impegno con le istituzioni

Molto prima della creazione del gruppo Facebook, la fondatrice si è sempre occupata degli animali del territorio. Nel 2015 nacque il gruppo con l’obiettivo di creare una rete di aiuto concreta per i pelosi in difficoltà, e da allora il percorso è stato lungo, intenso e ricco di battaglie.

Sono stati numerosi gli incontri in Comune, prima con Alfieri, poi con Coppola e successivamente con Mutalipassi, sempre con l’intento di sensibilizzare le amministrazioni e la comunità sul tema del randagismo e sulla necessità di una gestione sempre più attenta e responsabile.

“Alcune volte mi sono sentita dire: ‘Senza un’associazione non hai diritto di…’ Ed è anche per questo che oggi facciamo questo passo! Non nascondo che gli ultimi mesi siano stati particolarmente difficili, soprattutto perché l’amore per gli animali non si misura a parole, ma con il rispetto e l’aiuto che si è disposti a dare a tutti, nessuno escluso”.

I ringraziamenti e il nuovo direttivo

Un ringraziamento speciale va a chi è rimasto vicino e a chi ha sostenuto questo percorso, a partire da Raffaella Dalto, per il sostegno, la forza e la fiducia che non ha mai fatto mancare nei mesi più complessi.

I ringraziamenti si estendono a tutti coloro che nel corso degli anni hanno offerto il proprio supporto e che negli ultimi mesi hanno spronato i volontari a fare questo passo, in particolare al Sindaco, il Dr. Roberto Antonio Mutalipassi, all’assessore al Benessere degli Animali, la dr.ssa Elvira Serra, e al Comandante della Polizia Municipale, il Dr. Sergio Cauceglia.

Gli obiettivi futuri e le iscrizioni

Insieme ad amici e volontari del territorio, l’Associazione Amici 4 Zampe Agropoli è ora una realtà ufficiale. Nella pratica, l’impegno, la passione, la dedizione e la volontà di aiutare gli animali restano gli stessi di sempre. Da oggi, però, il gruppo dispone di uno strumento in più per sensibilizzare, collaborare con le istituzioni e lavorare concretamente per migliorare quanto già è stato realizzato nel Comune di Agropoli.

Da oggi inizia un nuovo capitolo, sempre dalla stessa parte: quella degli animali.