Ordine dei Commercialisti di Vallo della Lucania: Marco Miraldi eletto Presidente

Si è conclusa con una buona partecipazione la tornata elettorale per il rinnovo dei vertici dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Vallo della Lucania. Le urne hanno decretato la vittoria di Marco Miraldi, rappresentante dell’unica lista presentata, che assumerà la guida dell’ente per il mandato 2026-2030.

Un voto di partecipazione e appartenenza

L’82,35% degli aventi diritto si è recato ai seggi.

L’elezione di Marco Miraldi porta con sé un forte valore simbolico. Dopo un quarto di secolo, la carica apicale dell’istituzione torna a essere ricoperta da un professionista espressione diretta della città di Vallo della Lucania; il precedente uscente era l’agropolese Giancarlo Santangelo.

La composizione della nuova squadra di governo

Insieme al Presidente Miraldi, è stato definito l’intero assetto del Consiglio dell’Ordine. I nuovi consiglieri che affiancheranno il Presidente nella gestione delle attività istituzionali sono: Giancarlo Gallo, Bartolomeo Molinaro, Stefania Longo, Giovanni Guzzo, Gianpiero Vecchio, Paola Cetrangolo, Paola D’Alessandro e Vito Iannello.

Per quanto concerne la vigilanza contabile, il Collegio dei Revisori dei Conti vedrà impegnati Roberto Nicoliello, Carmelo Di Flora e Francesco Natale. Particolare attenzione è stata rivolta anche ai temi dell’equità con la nomina dei membri del Comitato Pari Opportunità, composto da Silvia Russo, Chiara Rizzo, Antonio Di Perna e Rocco Guida.