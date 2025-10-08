Nuovo cammino per la comunità di Sessa Cilento: l’amministrazione accoglie i nuovi parroci

Un caloroso benvenuto da parte dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza di Sessa Cilento è stato rivolto ai nuovi parroci, Don Marco Polito e don Gerardo Bonora, che guideranno la comunità. L’annuncio, diffuso tramite i canali istituzionali del comune, esprime grande gioia e aspettative per l’inizio del loro ministero nel territorio cilentano.

L’importanza del legame tra parrocchie e territorio

L’amministrazione si è detta certa che l’arrivo dei nuovi sacerdoti porterà nuova linfa spirituale e contribuirà a rafforzare il legame profondo tra le parrocchie e l’intera area comunale. Questo rapporto, si legge nel messaggio, è da sempre un “punto di riferimento” essenziale per i cittadini.

Il ruolo pastorale dei nuovi parroci è visto come cruciale per l’intera comunità. Il loro impegno sarà prezioso per “accompagnare, ascoltare e sostenere le persone in ogni fase della loro vita,” con l’obiettivo finale di costruire una comunità “sempre più unita, solidale e attenta ai bisogni di tutti.”

Collaborazione istituzionale per il bene comune

Nel messaggio di benvenuto, le istituzioni hanno sottolineato la volontà di instaurare un rapporto di piena collaborazione e stima con i nuovi responsabili delle parrocchie. L’amministrazione ha assicurato la “piena disponibilità a lavorare insieme per il bene comune,” ponendo l’accento sul rispetto dei reciproci ruoli e la condivisione di valori fondamentali.

Tra i principi cardine che guideranno questa collaborazione spiccano l’accoglienza, la dignità della persona e la promozione del bene collettivo.

