Nuovi servizi alle famiglie dal Piano di Zona S07. Sportelli a Roccadaspide e Capaccio

È stato inaugurato, questa mattina, presso la sede del Centro Famiglia di Piazzale Crescella di Roccadaspide, lo sportello per i servizi informativi, di orientamento, accompagnamento e consulenze rivolto alle famiglie destinatarie dei Voucher secondogeniti, di cui all’Avviso della Regione Campania e riguardanti i 21 Comuni dell’Ambito Sociale S07 (Albanella, Aquara, Bellosguardo, Capaccio, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Felitto, Giungano, Laurino, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Ottati, Piaggine, Roccadaspide, Roscigno, Sacco, Sant’Angelo a Fasanella, Trentinara, Valle dell’Angelo).

L’inaugurazione

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del Sindaco di Roccadaspide, ente capofila dell’Ambito S07 del Piano di Zona, Avv. Gabriele Iuliano, della Responsabile dell’Ufficio di Piano Ambito S07, Dott.ssa Lucia Palumbo, della Dott.ssa Doriana Romano, presidente della Cooperativa “Fili d’erba” che gestirà il servizio e della vicepresidente, Dott.ssa Catia Granito. Presenti anche tanti professionisti dell’Ambito S07.

“Family Spot” è un’iniziativa volta a offrire supporto concreto alle famiglie della provincia di Salerno. L’iniziativa si affianca e integra la misura regionale “Voucher secondogeniti” della Regione Campania, ed è cofinanziata dal PR Campania FSE+ 2021-2027.

I servizi offerti

Il progetto offre percorsi di orientamento, consulenza e servizi di sostegno personalizzati e completamente gratuiti alle famiglie che con l’arrivo di un secondo figlio possono usufruire di vari servizi a supporto quali: orientamento, accompagnamento ai vari servizi pubblici e privati che la rete territoriale offre, un sostegno psicologico alla genitorialità, mediazione linguistico/culturale, baby sitting domiciliare per i nuovi nati fino a 36 mesi, supporto educativo e sostegno scolastico per il primo figlio dai 6 ai 18 anni.

Il progetto si rivolge in via prioritaria alle famiglie beneficiarie del “Voucher per l’erogazione dell’assegno unico per i nuovi nati secondogeniti” ed è frutto di un’importante collaborazione territoriale, che vede “Fili d’erba” Società Cooperativa Sociale come ente capofila di un partenariato diffuso, composto da altri undici enti del privato sociale. Questa rete capillare, presente sull’esteso territorio della provincia di Salerno, include: Forma Mentis Odv, A.F.C.A.D. Odv, Aps Osservatorio Sui Minori, Associazione Eurobridge Aps, Arcobaleno Cooperativa Sociale, Controcorrente Ats/Ets, Ente Premio Sele D’oro Odv, L’astronave a Pedali Aps, Moby Dick Aps, Avalon Aps, e Agape – Società Cooperativa Sociale. Il progetto “Family Spot” per la provincia di Salerno è stato ammesso a finanziamento a seguito della partecipazione all’Avviso Pubblico regionale “Campania Welfare – GENITORI SI DIVENTA”. Complessivamente, sono stati cinque i progetti finanziati a livello regionale, uno per ogni provincia della Campania. Tutte le attività sono gratuite.

Giorni e orari di apertura dello sportello

L’apertura dello sportello di Roccadaspide, presso la sede del Centro famiglia S07, avverrà ogni venerdì a partire dal prossimo 17 aprile dalle ore 9.00 alle ore 12.00; inoltre uno sportello verrà attivato anche a Capaccio Paestum ogni martedì con orario dalle 15.30 alle 18.30 a partire dal 14 aprile prossimo, presso la Sala Erica – biblioteca comunale – in Piazza Carlo Santini.