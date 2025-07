Nuovi fondi regionali: risorse per le biblioteche del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

La Regione Campania ha annunciato un ulteriore stanziamento di risorse destinate alla promozione e valorizzazione di musei e biblioteche sul territorio. Questi nuovi fondi, resi disponibili grazie allo scorrimento delle graduatorie esistenti, rappresentano un’opportunità significativa per diverse realtà locali, in particolare per quattro comuni situati nell’area del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L’iniziativa rientra in un più ampio programma regionale volto a rafforzare il ruolo delle istituzioni culturali e a renderle più accessibili alla cittadinanza.

Dettagli sui beneficiari e l’entità dei contributi

I comuni che beneficeranno di questi contributi sono Caggiano, Torchiara, Serre e Polla. Per tre di questi, ovvero Caggiano, Torchiara e Polla, è previsto un finanziamento di circa ottomila euro ciascuno. Il comune di Serre, invece, riceverà seimila euro. Questi fondi sono specificamente destinati a garantire l’incremento e il miglioramento delle dotazioni di arredi o strutture tecniche all’interno delle rispettive biblioteche. L’obiettivo è quello di creare spazi più funzionali e accoglienti per i fruitori, migliorando così l’esperienza complessiva.

Obiettivi strategici: Tutela, fruizione e accessibilità

Gli stanziamenti si inseriscono in un programma ben definito, che mira a potenziare la tutela, la fruizione e l’accessibilità pubblica delle biblioteche operanti in Campania. Un focus particolare è posto sul miglioramento degli standard di qualità dei servizi offerti. L’assegnazione di questi contributi è orientata specificamente a favorire la tutela, la promozione e la valorizzazione del ricco patrimonio bibliografico campano. Questo impegno della Regione Campania sottolinea l’importanza di investire nelle infrastrutture culturali per promuovere l’educazione e l’accesso al sapere in tutta la regione.