Nuovi assetti per il DSP ad Ascea: Pasquale Mautone nominato Commissario cittadino

Il panorama politico di Ascea si arricchisce di una nuova guida operativa. Il Commissario provinciale del DSP (Democrazia Sovrana Popolare) di Salerno, Antonio Criscuolo, ha ufficializzato nelle scorse ore la nomina di Pasquale Mautone quale nuovo Commissario cittadino del movimento. Una decisione che punta a consolidare la presenza della compagine politica sul territorio cilentano, affidando il coordinamento locale a una figura di comprovata esperienza amministrativa.

Un profilo tra istituzioni e impegno sociale

La scelta di Mautone non appare casuale, ma si inserisce in una strategia di radicamento che premia il lavoro svolto negli anni a stretto contatto con la cittadinanza. Già Consigliere Comunale, il neo Commissario ha maturato un percorso caratterizzato da un binomio costante: l’attività nelle sedi istituzionali e una partecipazione attiva nel tessuto dell’associazionismo.

Durante il suo mandato amministrativo, Mautone ha esteso il proprio raggio d’azione oltre i confini comunali, operando con dedizione in ambito comprensoriale. Particolare rilievo è stato dato alle politiche sociali, settore in cui ha dimostrato una spiccata sensibilità verso le istanze della comunità e una concreta capacità di mediazione e ascolto.

Le dichiarazioni del Commissario provinciale Antonio Criscuolo

Il coordinatore provinciale ha espresso piena fiducia nel nuovo incaricato, sottolineando come la nomina sia il naturale coronamento di un percorso di dedizione al bene pubblico. Secondo Criscuolo, l’ingresso di Mautone nel ruolo di Commissario cittadino rappresenta un passo decisivo per l’evoluzione del progetto politico ad Ascea.

“Sono certo che il suo amore per il territorio e la sua passione per la politica attiva rappresenteranno un valore aggiunto, contribuendo in maniera significativa alla crescita del partito nel Comune di Ascea”, ha dichiarato ufficialmente Antonio Criscuolo. Con questo nuovo assetto, il DSP punta a rafforzare il dialogo con gli elettori, scommettendo su una leadership che conosce profondamente le dinamiche e le necessità del territorio costiero.