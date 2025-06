Nuova ondata di raggiri: la truffa del “finto nipote” torna a colpire a Camerota

Nelle ultime ore, il Comune di Camerota è stato bersaglio di una recrudescenza della cosiddetta “truffa del finto nipote”. Numerosi cittadini hanno ricevuto telefonate ingannevoli da parte di individui che, spacciandosi per parenti in difficoltà, avanzavano richieste urgenti di denaro. Questa tecnica di raggiro, particolarmente insidiosa, mira a colpire le persone anziane, sfruttando l’urgenza e il legame affettivo.

In risposta a queste segnalazioni, l’Amministrazione Comunale di Camerota ha emesso un comunicato ufficiale, esortando la popolazione alla massima prudenza. La nota recita: «Non fidatevi di chi vi telefona dicendo di essere un parente in difficoltà e soprattutto non consegnate mai denaro o oggetti di valore a sconosciuti, anche se si presentano come emissari di familiari.»

La prevenzione parte dalla famiglia: sensibilizzare anziani e vulnerabili

Il Comune ha sottolineato l’importanza della collaborazione intergenerazionale nella prevenzione di questi raggiri. Viene rivolto un appello specifico ai cittadini più giovani affinché informino genitori e nonni sui rischi legati a queste truffe. Dal Municipio, si legge: «È importante sensibilizzare chi potrebbe essere più esposto a questi raggiri. La collaborazione tra famiglie e forze dell’ordine è essenziale per prevenire episodi di questo tipo.»

Cosa fare in caso di sospetto: contatti e controlli delle forze dell’ordine

In caso di ricezione di telefonate sospette, l’invito è chiaro: contattare immediatamente un familiare di fiducia o il Numero Unico per le Emergenze 112. Contestualmente, le Forze dell’Ordine proseguono i controlli sul territorio di Camerota con l’obiettivo di identificare i responsabili e arginare questa ondata di tentativi di truffa.