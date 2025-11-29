Nicoletta Romanoff ad Agropoli: un viaggio intimo tra fede e rinascita al Settembre Culturale

C’è grande attesa per l’evento in programma venerdì 5 dicembre alle ore 18.00 presso l’Aula Consiliare “A. Di Filippo” del Comune di Agropoli. Ospite d’eccezione sarà l’attrice Nicoletta Romanoff, che presenterà al pubblico il suo libro intitolato “Come il tralcio alla vite”, edito da Rizzoli.

L’appuntamento rappresenta un momento significativo per la comunità e per gli appassionati di lettura, in quanto recupera la data originariamente prevista per lo scorso 18 settembre, inserendosi a pieno titolo nel cartellone della XVIII edizione del Settembre Culturale. Questa rassegna, organizzata dall’Associazione Campania Cultura sotto la presidenza di Annamaria Petolicchio, si conferma un punto di riferimento culturale, avendo registrato anche quest’anno un notevole successo di pubblico grazie a 32 incontri e alla presenza di ospiti di rilievo nazionale, tutti accessibili gratuitamente.

Il racconto di una vita tra dolore e speranza

Durante l’incontro, l’autrice dialogherà con Roberta Foccillo e Antonella Agresti, portando all’attenzione della platea una narrazione definita sincera e profonda. Nel volume, la Romanoff intreccia la propria biografia con un percorso di riscoperta della fede. Per la prima volta, l’attrice affronta pubblicamente il dolore derivante dalla tragica scomparsa del fratello, un evento drammatico che ha segnato un punto di svolta nella sua esistenza. Come lei stessa afferma nelle pagine del libro, si tratta di un lutto che “ha cambiato per sempre il modo di guardare la vita”.

La soddisfazione dell’amministrazione comunale

L’evento è accolto con favore dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi. Le istituzioni locali vedono in questo incontro un’ulteriore opportunità per ascoltare testimonianze di valore, in linea con la qualità degli autori che si sono alternati durante la kermesse.

A sottolineare l’importanza dell’appuntamento sono le parole del sindaco Roberto Mutalipassi e del consigliere delegato alla Cultura, Franco Crispino, che hanno dichiarato: «Siamo felici di ospitare Nicoletta Romanoff, una donna che ha avuto il coraggio di condividere una storia intima e universale allo stesso tempo. Il Settembre Culturale, selezionato dal Salone del Libro di Torino per il progetto Luci sui Festival, da anni unisce Agropoli a voci importanti del panorama nazionale e questo appuntamento, anche fuori programma, ci dà la possibilità di aggiunge un tassello prezioso al nostro percorso».