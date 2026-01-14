Futsal: il cilentano Vincenzo Orrico vince la Coppa Italia di Serie C

Il 2026 del Futsal campano si è aperto con la Coppa Italia regionale di Serie C. In campo femminile nella Final Four, disputata a Cercola, presente anche il Rione Cicalesi guidato dal tecnico Vincenzo Orrico. Il quintetto del coach cilentano, primo in campionato, dopo aver passato le semifinali si è giocato il trofeo contro l’Ascoli Satriano.

La sfida

La sfida equilibrata durante i tempi regolamentari è continuata ai supplementari dove il risultato però non si è schiodato dallo 0-0 iniziale. Ci sono voluti, cosi, i rigori ad assegnare il trofeo a favore della formazione biancorossa. Per il tecnico cilentano si tratta della seconda affermazione in Coppa Italia, dopo quella del gennaio 2023 vinta con la Gelbison, contro il Koine, sempre ai calci di rigore.

Abbiamo raggiunto il tecnico cilentano Vincenzo Orrico per qualche battuta sulla finalissima che ha aperto la porta, alla formazione capolista di Serie C, di giocare le fasi nazionali della Coppa Italia. Ora oltre alla possibilità concreta di vittoria del campionato, e di promozione in Serie B, ci sarà per la squadra di Nocera un percorso a carattere nazionale, nel quale affronterà le altre squadre che hanno alzato il trofeo regionale.