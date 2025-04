Nel centro storico di Eboli si rinnova l’appuntamento con la sacra rappresentazione della IV edizione de “La Passione Vivente”

Saranno ancora una volta i luoghi e gli scorci più suggestivi del centro antico ad ospitare La Passione Vivente, sacra rappresentazione della Passione, Morte e Resurrezione di Cristo, che si svolgerà il prossimo sabato 12 aprile dalle ore 20:00 a Eboli.

Giunta alla IV edizione, la manifestazione è organizzata dalla Parrocchia di Santa Maria del Carmine in collaborazione con l’Oratorio Anspi San Francesco, con il patrocinio del Comune di Eboli.

L’appuntamento

Un appuntamento suggestivo ed emozionante che vede la comunità “camminare insieme” ed aggregare nuovi compagni di strada, un momento di preghiera e di riflessione in vista della Pasqua. Un’occasione per vivere il centro storico in maniera corale ma soprattutto per lanciare insieme un messaggio di pace.

Questo vuole essere la Passione Vivente che torna, dopo la pausa dello scorso anno, con un itinerario diverso e con l’aggiunta di nuovi quadri scenici. Quest’anno, infatti, per la prima volta la Passione Vivente avrà inizio all’interno del chiostro del complesso monumentale di San Francesco, con l’Ultima cena e il Getsemani, per poi proseguire all’esterno in piazza San Francesco con il Tribunale e la Flagellazione. La rievocazione del cammino di Cristo verso la croce, quindi, continuerà lungo il percorso stabilito che toccherà via Roma e via Giacinto Romano, dove si susseguiranno altri quadri scenici, per concludersi in Largo San Lorenzo con la Crocifissione e la Resurrezione.

I figuranti

Circa 50 i figuranti in costume che daranno vita alla rappresentazione, un’iniziativa che non nasce con velleità teatrali ma con un intento spirituale, in cui l’emozione di chi interpreta così come quella del pubblico, si fa preghiera condivisa. Anche stavolta il tema della pace sarà quello portante e troverà spazio non solo nelle parole ma anche in alcuni segni che caratterizzeranno la rievocazione. Dalle scenografie ai costumi, dalla regia ai testi, dalle musiche ai canti che faranno da colonna sonora a questa IV edizione della Passione Vivente: tutto è frutto del lavoro volontario ed appassionato di quanti, anche quest’anno, hanno voluto esserci per camminare insieme verso la Pasqua.

Dopo intense settimane di preparazione, dunque, sabato la comunità del centro storico si appresta a vivere un appuntamento fortemente sentito che, fin dalla prima edizione, ha saputo coinvolgere l’intera città e che, anche stavolta, si preannuncia atteso e partecipato.