Eboli, torna la XCO Borbonica Cup: manifestazione sportiva che coniuga lo sport con l’integrazione sociale e il turismo

Tutto pronto per la XCO Borbonica Cup l’appuntamento sportivo che a Eboli è organizzato dall’Asd Rampikevoli MTB, presieduta da Michele Senatore, in stretta collaborazione con la comunità Emmanuel, centro di accoglienza e di riscatto.

La manifestazione

La manifestazione nazionale con tappa ebolitana, che è ormai diventata un vero e proprio appuntamento sportivo inserito nei circuiti riconosciuti, richiama solitamente a Eboli migliaia di appassionati delle due ruote e del settore sportivo più in generale.

Anche questa edizione, ha numeri importanti in termini di partecipazione e di iscrizione e grande entusiasmo è già nell’aria in fase organizzativa.

«Il circuito XCO Borbonica Cup insieme alla opportunità per promuovere le potenzialità del movimento fuoristrada nelle regioni del Sud Italia è anche un incentivo per gli atleti delle categorie esordienti e allievi di misurarsi in un contesto di alto livello», ha detto il presidente Senatore.

La tappa ebolitana

La tappa ebolitana del 6 aprile però per la comunità locale ha anche il valore della integrazione sociale e della grande collaborazione.

Per gli ospiti della comunità Emmanuel, infatti, questo appuntamento sportivo significa impegno e sacrificio. A loro, infatti, il compito di lavorare alla preparazione del percorso e provvedere alla pulizia e alla gestione dell’aria e a condividere con i giovani atleti spazi e momenti di sport, ma anche di allegria.