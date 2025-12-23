Natale a Salerno tra tradizione e risparmio: budget di 120 euro a persona

Le festività natalizie del 2025 nel territorio di Salerno si aprono nel segno della continuità e di una gestione oculata del risparmio. I dati emersi dall’indagine nazionale IPSOS per la rete Confesercenti delineano un quadro chiaro: i cittadini non rinunciano ai festeggiamenti, ma adottano un approccio di prudenza nelle spese destinate alla tavola e ai momenti conviviali della Vigilia e del 2025.

Spesa media e abitudini di consumo per le festività

L’analisi economica evidenzia che il budget medio stimato per questo periodo si attesta sui 120 euro a persona. Entrando nel dettaglio della spesa domestica, la cifra destinata esclusivamente ai pasti principali delle festività si aggira intorno ai 30 euro a testa. Nonostante il controllo dei costi, la tradizione gastronomica resta il perno centrale delle celebrazioni: il cenone del 24 dicembre sarà dominato dai piatti a base di pesce, mentre per il pranzo di Natale si osserva il ritorno delle classiche portate a base di carne.

La centralità della dimensione domestica e il ruolo dei giovani

La tendenza prevalente nel Salernitano è quella di celebrare tra le mura domestiche. La stragrande maggioranza della popolazione sceglie di restare sul territorio per condividere le feste con parenti e amici, tanto che appena il 5% dei salernitani ha pianificato un viaggio durante il Natale.

Secondo il presidente di Confesercenti Salerno, Raffaele Esposito, sono le nuove generazioni a garantire dinamismo all’economia locale: “Tuttavia, saranno i giovani under 34 a fare la differenza, animando le piazze con la loro partecipazione a eventi e feste, contribuendo così a diffondere ricchezza sul territorio”.

L’importanza degli eventi pubblici per il commercio locale

Per sostenere l’economia del territorio e il commercio di prossimità, Confesercenti ribadisce la necessità di investire in calendari di eventi strutturati. La creazione di iniziative pubbliche e manifestazioni locali è considerata una leva fondamentale per attrarre cittadini e visitatori, generando ricadute economiche dirette per le attività commerciali della provincia.

Esposito sottolinea infatti come la tradizione di festeggiare in casa resti solida, ma il coinvolgimento della comunità attraverso eventi mirati rappresenti un’occasione cruciale per valorizzare le eccellenze salernitane e stimolare i consumi in un momento determinante per il bilancio annuale degli operatori economici.