Natale 2025 a Vallo della Lucania: un mese di eventi tra note d’autore, tradizione e magia per i più piccoli

L’aria di festa pronta ad avvolgere Vallo della Lucania. La città si prepara a vivere il Natale 2025 con un cartellone di eventi che proseguirà fino all’Epifania tra arte, musica e teatro, coinvolgendo i luoghi simbolo del territorio: dal Palazzo della Cultura alla Cattedrale di San Pantaleone, fino alle piazze che diventeranno il palcoscenico della comunità.

Un tuffo nelle radici e nella cultura

Non è solo intrattenimento, ma un vero e proprio recupero dell’identità. L’amministrazione e le associazioni hanno voluto puntare forte sul senso di appartenenza. Lo dimostrano i Laboratori di Dialetto Cilentano, pensati appositamente per i bambini, che si terranno il 6 e il 20 dicembre: un modo giocoso per tramandare una lingua che è patrimonio immateriale.

La cultura si fa approfondimento il 15 dicembre nell’Aula Consiliare con la lezione antropologica del dottor Luigi Leuzzi, mentre l’11 dicembre l’ex Convento di Santa Caterina ospiterà un momento di grande dolcezza con la seconda edizione del premio “Crescere con le favole”. La tradizione tocca il suo apice visivo il 20 dicembre, quando il Rione Spio si trasformerà in una piccola Betlemme per il suggestivo Presepe Vivente.

La musica e il teatro d’autore

Anche la musica sarà protagoniosta. Se il 18 dicembre il Santuario della Madonna delle Grazie accoglierà l’intimità del concerto “Duo Noel”, il giorno successivo la Cattedrale farà da cassa di risonanza per la storica “Cantata dei Pastori”. Emozionante sarà il ritorno, il 22 dicembre, del Coro di Voci Bianche diretto da Rossana Rinaldi, sempre in Cattedrale.

Tuttavia, gli occhi sono puntati sugli eventi di fine anno al Teatro Leo De Berardinis. Il 29 dicembre salirà sul palco un nome che evoca la storia del cinema e della musica: Andrea Morricone con le sue “Note di Natale”. La serata successiva, il 30 dicembre, lo scettro passerà alla verve di Piera Lombardi e le Antea, per un concerto tutto al femminile.

La gioia dei bambini e la festa in piazza

Il Natale resta, per definizione, la festa dei più piccoli. L’associazione Cileidos aprirà le danze oggi, 6 dicembre, con una caccia al tesoro dedicata a San Nicola. Un appuntamento imperdibile sarà quello con le Fiere di Vallo, che dal 12 al 14 dicembre ospiteranno il “Cilento Kids Park – Christmas Edition”.

Il cartellone continuerà il 21 dicembre in Piazza Vittorio Emanuele con un Luna Park speciale animato dagli “Elfi Volanti”. Anche la Biblioteca Comunale farà la sua parte, offrendo rifugio e fantasia con letture dedicate il 20 dicembre e il 5 gennaio, per accogliere l’inverno tra le pagine dei libri.

Il gran finale è affidato alla piazza. La notte del 31 dicembre, a partire dalle 23.00, Piazza Vittorio Emanuele diventerà una discoteca a cielo aperto per salutare il 2025 e brindare al nuovo anno, prima dell’ultimo saluto ai bambini previsto per il 5 gennaio.