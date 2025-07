Nasce a San Mauro Cilento il nuovo Punto Digitale Facile: tecnologia alla portata di tutti

Il Comune di San Mauro Cilento, attraverso IFEL Campania, da venerdì 25 luglio ha attivato un nuovo punto di facilitazione digitale. Si tratta di un servizio innovativo che permette a tutti i fruitori di essere accompagnati e formati, sulle basi delle loro specifiche esigenze e competenze di partenza, all’utilizzo consapevole di internet e delle principali tecnologie digitali.

L’importanza dell’iniziativa

Tale iniziativa, accessibile a tutti i cittadini presso il punto informativo di San Mauro Cilento, mira a fornire un concreto aiuto ai cittadini, permettendogli di familiarizzare con i servizi digitali della pubblica amministrazione. I cittadini riceveranno un supporto pratico e dedicato anche su altri servizi, come la dichiarazione dei redditi precompilata, l’abbonamento per il trasporto pubblico locale, i servizi previdenziali o quelli assistenziali, più in dettaglio:

App IO

Attivazione Spid

Attivazione PEC e mail paersonali

ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente per scaricare certificati personali)

App CieID – Carta di Identità Elettrocina

Sistemi di pagamento elettronici (PagoPA, portale dei pagamenti regionale Mypay)

Fascicolo Sanitario Elettronico

App Sinfonia (scelta medico di base , pagamento CUP, prenotazione prestazioni sanitarie, etc.)

Iscrizione corsi universitari, servizi mensa, scuole di grado inferiore etc.

Sito INPS (servizi previdenziali ed assistenziali, immigrazione, etc.)

Sito agenzia entrate (prenotazioni, dichiarazione precompilata ed altro)

Sportelli unici per le attività produttive

Acquisto biglietti ed abbonamenti per mezzi di trasporto (Consorzio UNICO Campania, traghetti, aerei, etc.).

Un progetto nazionale

L’iniziativa “Punti di facilitazione digitale” è un progetto nazionale pensato per aiutare i cittadini a migliorare le loro competenze nell’uso delle tecnologie e rendere il mondo digitale accessibile e comprensibile a tutti.

In Campania, i punti “Digitale Facile” sono disponibili in tutte le province e offrono supporto gratuito a chiunque abbia difficoltà nell’utilizzo di Internet e delle tecnologie digitali. Qui, i cittadini possono ricevere assistenza dai facilitatori digitali che sono persone formate e pronte ad aiutare gli utenti ad imparare a navigare online, gestire la propria identità digitale e utilizzare i servizi pubblici e privati, come prenotare una visita medica o fare acquisti online.