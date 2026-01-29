Morto a 21 anni in un incidente stradale: oggi l’addio a Dario D’Amato

Un silenzio irreale ha avvolto le strade di Bracigliano in queste ore. La notizia della scomparsa di Dario D’Amato, appena 21 anni, ha colpito non solo i familiari e gli amici, ma un’intera cittadinanza che in lui vedeva un volto familiare, un giovane amato e stimato da tutti. Il tragico incidente avvenuto martedì pomeriggio lungo la Statale 88, nel territorio di Pellezzano, ha spezzato una vita nel pieno della sua fioritura, lasciando un vuoto che oggi appare incolmabile.

Il cordoglio di una comunità ferita

Sin dai primi momenti successivi alla tragedia, il dolore si è diffuso rapidamente attraverso un tam tam di messaggi e telefonate. La figura di Dario, descritto come un ragazzo solare e profondamente inserito nella vita quotidiana del paese, viene ricordata con commozione da coetanei e cittadini di ogni età.

Il sindaco Gianni Iuliano, facendosi interprete del sentimento comune, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale verso i genitori Angelo e Maria e le sorelle Italia e Francesca. Un dolore che si trasforma anche in riflessione sulla fragilità umana e sulla sicurezza stradale, temi che tornano prepotentemente al centro del dibattito pubblico dopo l’ennesima tragedia sull’asfalto.

L’ultimo viaggio e le indagini

Oggi è il giorno del dolore più profondo. Le esequie partiranno alle ore 10:00 dall’abitazione di via Roma per raggiungere la chiesa di San Giovanni Battista, dove verrà celebrato il rito funebre prima della sepoltura nel cimitero comunale.

Mentre la comunità si raccoglie in preghiera, le autorità competenti proseguono il lavoro d’indagine. Gli accertamenti delle forze dell’ordine sulla dinamica dell’incidente avvenuto a Pellezzano sono ancora in corso, sotto il coordinamento della Procura di Salerno.