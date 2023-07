Morti durante la corsa in ospedale: oggi i funerali della famiglia in vacanza ad Agropoli

Si terranno nella giornata di oggi i funerali di

Aniello Rozza, 68 anni, Virginia lovino, 67 anni, e Sabrina De Riggi, 91 anni. Sono le tre vittime del tragico incidente avvenuto all’alba di domenica. Intorno alle 4 la loro auto è finita contro una rotatoria in località Cioffi di Eboli. Stavano tentando di raggiungere l’ospedale di Battipaglia ma non sono mai arrivati.

I funerali

Le esequie avverranno nel pomeriggio a Camposano in provincia di Napoli. Da qui marito e moglie e la mamma di lei avevano deciso di trasferirsi ad Agropoli dove avevano acquistato casa.

L’incidente e le indagini

Purtroppo, però, proprio da Agropoli hanno dovuto allontanarsi per raggiungere l’ospedale di Battipaglia a causa di un malore avvertito dalla 92 enne.

L’ospedale di Agropoli, infatti, è limitato nei servizi che è capace di garantire potendo contare soltanto su un punto di primo soccorso. Così la famiglia ha scelto di correre verso Battipaglia, ma il loro tentativo di raggiungere il presidio ospedaliero si è interrotto alle 4 di mattina sulla statale 18.

Gli interrogativi

Sul caso sono in corso indagini che rischiano di allargarsi anche a quanto avvenuto prima del decesso. La famiglia era stata realmente all’ospedale di Agropoli? Perché da qui non è intervenuta un’ambulanza per trasferire la paziente altrove? Scelta della famiglia o circostanze diverse? Tutte questioni da chiarire, ma intanto si riaccendono i riflettori sulla necessità di riattivare il pronto soccorso di Agropoli.