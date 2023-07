Incidente mortale a Cioffi: sono di Agropoli le vittime

Sono di Agropoli le vittime del tragico incidente che si è registrato questa mattina all’alba sulla SS18 nel territorio del Comune di Eboli. Il sinistro è avvenuto in località Cioffi, nei pressi di una rotatoria. Per cause ancora da accertare un’Audi è finita contro le barriere, poi si è ribaltata più volte finendo in uno spiazzale adiacente la rotonda.

Le vittime

A perdere la vita il 67enne Aniello Rozza e la 65enne Virgilia Iovino, marito e moglie, e l’anziana madre 92enne della donna, Santina De Riggi. Tutti erano originari di Camposano (Na) ma residenti ad Agropoli. Viaggiavano in direzione Battipaglia.

La dinamica

Sono in corso accertamenti sulla dinamica del sinistro. Non sono coinvolte altre vetture pertanto non si esclude che il conducente possa aver avuto un malore o un colpo di sonno.

Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli e i carabinieri della locale compagnia per la ricostruzione della dinamica del sinistro.

dopo l’incidente lunghe code si sono registrate in direzione sud.