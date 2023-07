Pauroso incidente stradale a Cioffi di Eboli, tre persone decedute

Alle prime luci dell’alba, sulla SS18, si è verificato un pauroso incidente stradale nella rotatoria di Cioffi del comune Eboli. Una vettura, per cause ancora da accertare, ha sfondato il guardrail e si è ribaltata più volte oltrepassa di un muretto per poi finire nel piazzale adiacente alla rotonda.

Le vittime dell’incidente

Terribile l’impatto. Purtroppo, nell’incidente, il conducente dell’Audi e due persone a bordo, le cui generalità non sono ancora state rese note, hanno perso la vita sul colpo. Si tratta di un tragico epilogo che ha lasciato una profonda tristezza nella comunità locale.

Interventi di soccorso e rilievi delle autorità

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli, unitamente a due ambulanze, per prestare assistenza e soccorso. I carabinieri della locale Compagnia, sotto la direzione del capitano Emanuele Tanzilli, hanno eseguito i rilievi del sinistro per cercare di comprendere le dinamiche dell’incidente.

La nota dell’Anas

A causa di un incidente autonomo verificatosi nella notte, lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” al km 81,000, nel territorio comunale di Eboli si registrano rallentamenti in entrambe le direzioni.

Per cause in corso di accertamento un’autovettura ha sbandato autonomamente e tre persone hanno perso la vita. Così l’Anas in una nota.