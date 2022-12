Incidente ad Agropoli, grave motociclista. Giallo sulla dinamica

Incidente stradale questa mattina ad Agropoli, poco dopo le ore 08:00. Un motociclista di 50 anni è finito violentemente a terra dopo aver perso il controllo del mezzo. Il sinistro è avvenuto in via Pio X, a pochi metri dall’incrocio con via Salvo D’Acquisto.

Incidente ad Agropoli: la dinamica

Stando alle prime ricostruzioni l’uomo, residente a Castellabate, viaggiava in direzione Agropoli quando è improvvisamente caduto dal mezzo schiantandosi al suolo. Sul posto gli uomini della Polizia Municipale che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e ascoltato i testimoni. Dal racconto di questi ultimi sembrerebbe che il sinistro sia avvenuto senza cause esterne.

Da comprendere se l’uomo abbia accusato un malore mentre era a bordo del mezzo o fosse sotto l’effetto di sostanze. Disposto, infatti, il test per verificare l’eventuale assunzione di alcool o droga.

I soccorsi

A soccorrere il malcapitato dopo l’incidente avvenuto in via Pio X ad Agropoli i sanitari del 118 che hanno trasferito il 50enne in codice rosso presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. L’uomo sarebbe in gravi condizioni.