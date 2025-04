Morte Papa Francesco: anche in Cilento e Diano eventi rinviati o ridimensionati | VIDEO

Cinque giorni di lutto nazionale, è quanto ha stabilito il Consiglio dei Ministri dopo la morte di Papa Francesco. Il provvedimento è valido fino a sabato, quando si terranno le esequie ma non comporterà lo stop alle manifestazioni che saranno comunque in tono minore.

Gli aggiornamenti

I primi ad annunciare il ridimensionamento delle iniziative sono stati i componenti della Pro Loco di Auletta: la XIII edizione di Bianco Tanagro aprirà ufficialmente il 25 aprile ma senza musica né spettacoli rinviati al 27 aprile. Annullate le prime date anche di un evento atteso: la Cilento Cup che si svolgerà unicamente a Policastro nella giornata di domenica con annullamento delle altre date in programma.

Slitta alle ore 12 l’inaugurazione di Olivitaly Rocca Cilento mentre a Cicerale annullati gli appuntamenti civili previsti per il patrono San Giorgio Martire. Tutto secondo programma per la festività di San Marco di Castellabate e non mancano polemiche sul caso. Intanto diverse comunità stanno organizzando dei pullman per porgere un ultimo omaggio al Pontefice.