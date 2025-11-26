Morigerati, “Parità di genere”: un seminario su psicologia, diritti e sistemi in equilibrio

La giornata è in programma venerdì 28 novembre alle ore 18:30 presso il Centro sociale

A cura di Comunicato Stampa

Venerdì 28 novembre 2025, alle ore 18.30, presso il Centro Sociale di Morigerati, si terrà il seminario “Parità di genere: psicologia, diritti e sistemi in equilibrio”, organizzato dal Comune di Morigerati in collaborazione con la Croce Rossa Italiana.

La giornata

L’iniziativa rientra nel programma delle manifestazioni dedicate alla l’inaugurazione, nel suggestivo Largo del Campanile, della panchina rossa contro la violenza sulle donne che riporta una frase tratta dalla celebre canzone “Donne” di Mia Martini e dispone di un QR code che rimanda direttamente al Centro Antiviolenza CAV di Sapri, per fornire informazioni, supporto e contatti immediati a chi ne avesse bisogno.

Gli interventi

Il seminario, che inizierà con gli indirizzi di saluto della vicesindaca di Morigerati, Teodora Vallone, e della delegata alla Cultura di Morigerati Franca Bifano, vedrà la partecipazione di esperti in psicologia e diritto: la dott.ssa Annalisa Coscione, psicologa e psicoterapeuta, parlerà de “La parità di genere: una questione di salute”, e l’avvocata Valentina Gasaro interverrà su “La parità di genere nel diritto”.

Il commento

«L’iniziativa – spiega l’amministrazione comunale – vuole rafforzare la cultura del rispetto e della prevenzione, promuovendo una società più equa e inclusiva». Modererà il convegno la giornalista Marianna Vallone.

