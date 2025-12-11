Montecorice: tutto pronto per la quarta edizione del “Presepe Vivente”

Il borgo cilentano di Montecorice si appresta a vivere una nuova e suggestiva edizione del Presepe Vivente, giunto quest’anno alla quarta edizione, che si terrà nei giorni 13 e 14 dicembre tra le caratteristiche viuzze del paese. L’iniziativa, patrocinata dal comune di Montecorice, vede il contributo delle associazioni ‘Actor Sud’ e ‘Il Contrappasso’, con la partecipazione attiva di numerosi cittadini che contribuiscono alla creazione delle scenografie e all’organizzazione delle rappresentazioni presepiali.

Il programma

Tra danze e canti della tradizione I vicoli del borgo si trasformeranno in uno spettacolo teatrale itinerante, animato da danze e canti che rievocano l’atmosfera della Natività. Abitanti e volontari, nei panni di angeli, pastori, artigiani e dei principali personaggi del presepe, metteranno in scena una rappresentazione autentica che immergerà il pubblico nella tradizione natalizia.

La giornata

Ad aprire la quarta edizione sarà il 13 dicembre alle 17:30 il vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Monsignor Vincenzo Calvosa, a cui sarà affidata la benedizione e il taglio del nastro. Inoltre, i partecipanti potranno ammirare contestualmente i classici mercatini natalizi, degustare prodotti tipici della tradizione natalizia e ammirare spettacoli di danze e giochi medievali organizzati dall’associazione ‘Il Contrappasso’.

Le info utili

Per garantire una visita fluida e piacevole, l’evento sarà articolato in sei turni nelle due giornate. I turni sono previsti alle 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30 e 22.30.

L’ingresso sarà consentito dalla Piazzetta di San Biagio. E’ obbligatoria la prenotazione per partecipare alla rievocazione del Presepe Vivente. Per ulteriori info e prenotazioni: 3713160516 – 3381701521.