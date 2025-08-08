Montecorice, inaugurate panchina e cassetta rossa per dire basta alla violenza

Il Comune di Montecorice, in collaborazione con la Provincia di Salerno e l’Associazione “Sportello Rosa”, nella giornata di ieri ha inaugurato nella frazione marina di Agnone una cassetta e una panchina rossa per dire basta alla violenza.

L’evento

La manifestazione, che ha preso il via presso la Sala parrocchiale “Maria Santissima del Carmine”, ha visto la partecipazione di amministratori locali, del Consigliere Provinciale, Filomena Rosamilia, ma anche del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Agropoli, Capitano Giuseppe Colella, e Maria Gabriella Marotta, Presidente dell’Associazione Sportello Rosa Aps.

L’impegno

Tutti insieme riuniti per fermare tutti i volti della violenza, soprattutto quella di genere. Una giornata di sensibilizzazione, ma anche di confronti e consigli sui passi da intraprendere quando ci si ritrova in queste dinamiche così ardue da gestire.